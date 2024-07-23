Taman Nasional Komodo Ditutup Tahun Depan, Kemenparekraf: Wisatawan Harus Diedukasi

TAMAN Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menurut rencana akan ditutup pada pertengahan tahun 2025 mendatang.

Wacana tersebut sontak menuai polemik mengingat Taman Nasional Komodo ini jadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berlibur di Labuan Bajo.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Nia Niscaya menyebut, penutupan TNK justru merupakan suatu hal yang positif untuk membuat destinasi itu menjadi lebih baik lagi.

“Memang benar Taman Nasional Komodo rencananya akan ditutup pertengahan tahun depan. Tapi saya pikir ini hal yang positif,” jelas Nia dalam Weekly Brief With Sandiaga Uno, Senin kemarin.

Penutupan TNK pada 2025 mendatang tentu bukan tanpa pertimbangan. Menurut dia, penutupan ini merupakan momen pengelola destinasi wisata agar bisa membenahi TNK menjadi lebih baik.

Tindakan ini juga akan memengaruhi masa depan destinasi wisata tersebut sehingga perlu kerjasama dari segala pihak, termasuk dukungan para wisatawan.