Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Berharap Layanan Daycare Bisa Dorong Produktivitas Pegawai

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo meresmikan daycare alias tempat penitipan anak yang berlokasi di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, pada 22 Juli 2024.

Angela mengungkapkan, fasilitas daycare tersebut menjadi bukti nyata komitmen Kemenparekraf dalam menyediakan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai Kemenparekraf yang berstatus ibu.

“Semoga fasilitas ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi contoh bagi institusi lain,” kata Angela Tanoesoedibjo.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Berharap Layanan Daycare Bisa Mendorong Produktivitas Pegawai. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)

Sesmenparekraf, Ni Wayan Giri berharap, fasilitas daycare tersebut bisa meningkatkan produktivitas, karena pegawai Kemenparekraf tak lagi perlu merasa khawatir dengan penjagaan putra/putri mereka selama jam kerja.

“Dengan layanan daycare ini, kami berharap, pegawai yang memiliki anak kecil bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Apalagi daycare ini bisa diakses pegawai tanpa dipungut bayaran,” tutur Ni Wayan Giri.