Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Apresiasi Rencana Rusia Buka Kantor Konjen di Bali Imbas Kontroversi New Moscow

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |03:53 WIB
Kemenparekraf Apresiasi Rencana Rusia Buka Kantor Konjen di Bali Imbas Kontroversi New Moscow
Kemenparekraf apresiasi rencana Rusia buka kantor konjen di Bali. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JAKARTA - Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin akan membuka kantor Konsulat Jenderal Federasi Rusia, di Denpasar, Bali. Keputusan tersebut diambil setelah viral tulisan ‘New Moscow’ di Google Maps kawasan Canggu, Bali, belum lama ini.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Nia Niscaya mengatakan, wacana pembangunan kantor Konjen Rusia di Bali itu sebagai keputusan positif dan berdampak baik bagi bisnis dan ekonomi Tanah Air.

“Wacananya bagus ya. Karena itu betul-betul berorientasi pada hubungan people to people kemudian bisnis dan ekonomi. Jadi saya pikir ini adalah salah satu hal yang positif,” tutur Nia Niscaya pada 22 Juli 2024.

Kemenparekraf Tanggapi Rencana Rusia Buka Kantor Konjen di Bali setelah heboh New Moscow. (Foto Ilustrasi: Okezone)
Kemenparekraf Tanggapi Rencana Rusia Buka Kantor Konjen di Bali setelah heboh New Moscow. (Foto Ilustrasi: Okezone)

Wacana pembangunan kantor Konjen Rusia di Bali juga dinilainya bisa berdampak pada keamanan para wisatawan Rusia yang merasa ada perwakilannya di Bali.

“Di satu sisi, keberadaan Konjen ini untuk melindungi warga Rusia. Ini juga mempermudah masyarakat Indonesia jika terjadi sesuatu dengan para turis Rusia ini,” ungkapnya lagi.

Wacana ini lahir setelah muncul tulisan New Moscow di peta Google Maps Canggu, Kecamatan Kuta, Bali, pada Mei 2024. Wilayah di Pulau Bali ini mendadak berubah nama menjadi New Moscow  dan membuat geger masyarakat Bali.*

(Siska Maria Eviline)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement