Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Rafael Tan Sebut Produksi Kemasan Jadi Tantangan Utama Berbisnis Camilan

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |08:00 WIB
Rafael Tan Sebut Produksi Kemasan Jadi Tantangan Utama Berbisnis Camilan
Rafael Ungkap Tantangan Utama Berbisnis Camilan (Foto: MPI/Arif Julianto)
A
A
A

NAMA Rafael Tan tentu tidak asing lagi bagi para pecinta musik dan pecinta makanan. Sebagai salah satu anggota boyband yang sempat merajai panggung musik Indonesia, Rafael kini menemukan kesuksesan baru dalam bidang yang jauh sekali berbeda, yaitu kuliner.

Sukses dengan seblak coetnya, Rafael tidak berhenti di situ saja. Pria yang dijuluki Duta Seblak oleh para netizen ini memiliki misi untuk mempopulerkan lebih banyak camilan khas Sunda kepada masyarakat luas.

Diwawancara Okezone belum lama ini, Rafael mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan review berbagai jajanan Sunda yang sering dijajakan di gerobak, seperti cilok, cimol, dan beragam camilan lainnya. Ia telah mencicipi dan mengevaluasi potensi makanan tersebut sebagai produk bisnis.

Rafael Tan

“Setelah seblak kemarin sempat kayak jajanan-jajanan pinggir jalan gitu, gerobakan. Banyak ada cilok, ada cimol, terus ah pokoknya segala macam jajanan Sunda, aku kemarin sudah sempat review,” tutur Rafael Tan belum lama ini saat ditemui di iNews Tower.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181277//frozen_food-0rHj_large.jpg
Tips Hidup Sehat dan Praktis dengan Makanan Beku, Ini 3 Stok Ideal di Freezer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/298/3180536//sup_krim-GfIb_large.jpg
Hujan-Hujan Enaknya Masak Cream Soup, Ini Resepnya ala Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179785//wajah-Ky4N_large.jpg
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/298/3179129//sukiyaki-jv8X_large.jpg
Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170155//matcha-Vh6K_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Anemia Akut Gegara Sering Konsumsi Matcha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/298/3163821//lengkuas-HcMx_large.jpg
Pencernaan Mampet? Coba Pakai Bumbu Dapur Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement