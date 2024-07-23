Rafael Tan Sebut Produksi Kemasan Jadi Tantangan Utama Berbisnis Camilan

NAMA Rafael Tan tentu tidak asing lagi bagi para pecinta musik dan pecinta makanan. Sebagai salah satu anggota boyband yang sempat merajai panggung musik Indonesia, Rafael kini menemukan kesuksesan baru dalam bidang yang jauh sekali berbeda, yaitu kuliner.

Sukses dengan seblak coetnya, Rafael tidak berhenti di situ saja. Pria yang dijuluki Duta Seblak oleh para netizen ini memiliki misi untuk mempopulerkan lebih banyak camilan khas Sunda kepada masyarakat luas.

Diwawancara Okezone belum lama ini, Rafael mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan review berbagai jajanan Sunda yang sering dijajakan di gerobak, seperti cilok, cimol, dan beragam camilan lainnya. Ia telah mencicipi dan mengevaluasi potensi makanan tersebut sebagai produk bisnis.

“Setelah seblak kemarin sempat kayak jajanan-jajanan pinggir jalan gitu, gerobakan. Banyak ada cilok, ada cimol, terus ah pokoknya segala macam jajanan Sunda, aku kemarin sudah sempat review,” tutur Rafael Tan belum lama ini saat ditemui di iNews Tower.