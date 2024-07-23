Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Outfit Elegan Kamala Harris di Debut Perdana Sejak Jadi Kandidat Capres AS

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |19:30 WIB
Gaya Outfit Elegan Kamala Harris di Debut Perdana Sejak Jadi Kandidat Capres AS
Gaya Outfit Elegan Kamala Harris (Foto: Instagram @kamalaharris)
KEPUTUSAN mengejutkan datang dari Joe Biden yang memutuskan untuk mundur dari pemilihan presiden 2024. Langkah ini langsung mengarahkan sorotan publik pada Kamala Harris, yang digadang-gadang akan maju menggantikan Biden sebagai calon presiden dari Partai Demokrat yang baru.

Seiring dengan beredarnya kabar ini, nama Kamala Harris menjadi salah satu pencarian paling banyak di mesin pencari Google. Dukungan Biden terhadap Harris menambah antusiasme publik untuk mengetahui lebih banyak tentang perjalanan karir dan rencana politik Harris ke depan.

Gaya penampilan wanita berdarah India ini pun juga menarik perhatian. Contohnya di momen debut dirinya  tampil perdana di depan publik setelah jadi kandidat capres AS baru-baru ini. Kamala mengenakan setelan hitam yang menjadi ciri khasnya, dalam acara menyambut anggota tim juara NCAA (National Collegiate Athletic Association) di halaman selatan Gedung Putih pada hari Senin (22/7/2024)

Pada kesempatan tersebut, wanita berusia 59 tahun ini memakai suit setelan formal cutting slim fit dari rumah mode dunia favoritnya, Dolce & Gabbana.

Foto: Instagram @kamalaharris
Foto: Instagram @kamalaharris

Setelan sleek tersebut memiliki dua kantung berpenutup di satu sisi jaket dan satu kantong di sisi lainnya.

 

