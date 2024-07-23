Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung

Keseruan acara Nonton Bareng (Nobar) final Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung, Gedebage, Kota Bandung, Minggu (14/7/2024). (Foto: dok Agus Warsudi)

MNC Vision Networks (MVN) menggelar acara Nonton Bareng (Nobar) final Piala Eropa 2024 di Rumahnya Gila Bola antara Timnas Spanyol melawan Inggris yang berlokasi di Summarecon Mall Bandung, Gedebage, Kota Bandung, Minggu (14/7/2024). Acara yang berlangsung seru dan diisi beberapa aktivitas itu, didukung oleh tiga brand ternama, yaitu Pop Mie, Indomie, dan Maxicorn.

Nobar final Piala Eropa 2024 laga final yang digelar MVN di area downtown Summarecon Mall Bandung tersebut dimulai pukul 15.30 WIB, diawali dengan poundfit.

Kegiatan ini diikuti para mama muda dan balitanya. Poundfit berlangsung seru, para peserta tampak sangat bersemangat diiringi musik yang menghentak dan memacu adrenaline peserta.

Selain menyenangkan kegiatan ini juga menyehatkan. Tak heran, tanggapan positif dan antusias dilontarkan para pengunjung. Uwie, warga Cibiru Kota Bandung mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Selain menjadi hiburan baginya, kegiatan ini juga menyehatkan.

"Kesannya menyenangkan, penuh dengan semangat. Ini juga termasuk hobi saya," kata Uwie.

Hal sama diungkapkan Rosita warga Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Ia mengatakan acara nobar Piala Eropa 2024 yang digelar MVN menyenangkan. Selain seru, juga menyehatkan karena diawali dengan Poundfit. "Seru aja. Alasan ikut acara ini biar sehat," kata Rosita.

Nonton Bareng (Nobar) final Piala Eropa 2024 yang makin seru dengan hadirnya banyak hadiah melalui Quiz dan challenge. (Foto: dok Agus Warsudi)