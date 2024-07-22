Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Couple Zodiak Paling Gampang Beri Maaf ke Pasangannya

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |22:40 WIB
3 <i>Couple</i> Zodiak Paling Gampang Beri Maaf ke Pasangannya
Pasangan Zodiak Paling Gampang Beri Maaf (Foto: Katemangostar/Freepik)
A
A
A

SETIAP hubungan asmara yang dijalani, pasti mengalami pasang surut. Tak melulu romantis dan mulus, setiap pasangan pasti mengalami yang namanya pertengkaran, dan momen-momen yang sulit.

Maka dari itu, kemauan dan  kemampuan untuk memaafkan kesalahan serta dan melupakan masa lalu pasangan menjadi salah satu karakter unggul yang penting dimiliki.

Nah dilihat dari segi kepribadian tanda zodiak, ternyata ada beberapa pasangan zodiak yang dikenal punya karakter unggul ini, alias mudah memaafkan pasangannya. Ini dia ulasan singkatnya, seperti dikutip dari Pinkvilla, Senin (22/7/2024)

1. Libra dan Aries: Orang-orang Libra dikenal sebagai pribadi yang diplomatis, sementara si Aries adalah orang mudah memaafkan. Ketika menghadapi masalah, keduanya cenderung menyelesaikannya sesegera mungkin dengan komunikasi dua arah yang terbuka dan jujur.

2. Aquarius dan Gemini: Si Aquarius dikatakan adalah tipe orang yang punya pikiran terbuka dan visioner, sedangkan orang-orang Gemini sangat komunikatif dan mudah beradaptasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744//zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281//stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827//4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement