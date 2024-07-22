Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anak Sulung Hari Pertama Masuk SD, Rachel Vennya Tulis Pesan Haru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |21:30 WIB
Anak Sulung Hari Pertama Masuk SD, Rachel Vennya Tulis Pesan Haru
Pesan Haru Rachel Vennya untuk Xabiru di Hari Pertama Masuk SD (Foto: Instagram @rachelvennya)
RACHEL Vennya tengah berbahagia sebagai orang tua, karena tepat hari ini, Senin (22/7/2024) menjadi momen sekolah perdana sang anak sulung,  Xabiru Oshe Al Hakim masuk sekolah dasar.

Lewat akun Instagram pribadinya, @rachelvennya, mantan istri Niko Al Hakim itu membagikan momen saat mengantarkan Xabiru hari pertama masuk sekolah SD.

“First day of school, selamat kelas 1 SD sayang, gak nyangka kamu benar-benar udah sekolah,” tulis Rachel sebagai keterangan foto kolase Xabiru berseragam sekolah.

Menandai momentum anak sulungnya kini sudah menginjak sekolah dasar. Kekasih Salim Nauderer mengaku sebagai ibu ia merasa terharu sekaligus tak menyangka putranya sudah semakin besar,  bahkan sudah duduk di bangku sekolah. 

Foto: Instagram @rachelvennya
Foto: Instagram @rachelvennya

“Sejujurnya Buna gak nyangka sudah ngerawat abang sampai di titik ini, buna selalu bertanya-tanya apa buna sebenernya bener dan apa buna pantas jadi ‘ibu’,” katanya panjang lebar.

 

