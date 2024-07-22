Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Potret Gadis Santai Bikin Gambar Alis Pakai Pulpen

Dita Pramesti , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |18:27 WIB
Viral Potret Gadis Santai Bikin Gambar Alis Pakai Pulpen
Viral Potret Gadis Santai Bikin Alis Pakai Pulpen (Foto: TikTok @sparklinglas )
A
A
A

PENSIL alis atau eyebrow memang andalan untuk membentuk dan mengisi alis agar terlihat rapi dan indah. Tapi, bagaimana jika sedang kehabisan pensil alis atau lupa membawanya di saat-saat tertentu? Mungkin pulpen bisa menjadi solusi dadakan untuk membuat alis.

Meski pun terdengar aneh, teknik ini dilakukan oleh seorang netizen pada video viral TikTok yang diunggah oleh akun @sparklinglas. Video berdurasi 34 detik tersebut, menampilkan seorang wanita yang menunjukkan cara yang cukup tidak biasa, lantaran menggunakan pulpen.

Dalam video viral yang sudah mendapat 8 juta kali penayangan ini, memperlihatkan  seorang wanita berkerudung hitam sedang fokus, serius menggambar alisnya.

Namun, yang menarik perhatian netizen adalah alat yang ia gunakan untuk menggambar alisnya. Alih-alih menggunakan pensil alis, wanita ini terlihat mengenakan pulpen dengan tinta gel warna hitam.

gambar alis pakai pulpen

“Gak bisa berkata-kata sih. Tapi jujurly baru tahu kalau ngalis tuh bisa pakai pulpen," tulis @sparklinglas sebagai keterangan video yang sudah mendapat kurang lebih 332 ribu like ini.

Sang gadis terlihat santai dan jago  menggunakan pulpen dengan ujung yang runcing untuk membingkai alis bagian luar dan mengisi alis bagian dalam.

 

Halaman:
1 2
      
