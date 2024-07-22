Viral Abang Bakso Mirip Suneo Doraemon, Bikin Ngakak Netizen

SEORANG penjual bakso keliling mendadak jadi sorotan para netizen di dunia maya. Pasalnya, penjual tersebut menarik perhatian warganet lantaran wajahnya yang dinilai mirip karakter Suneo di serial kartun terkenal, Doraemon.

Sosok pria penjual bakso itu viral usai diunggah akun Instagram, @ota_lapau yang mengunggah ulang video TikTok milik akun @adit_codot04. Terlihat video itu memerlihatkan bakso gerobak bertuliskan ‘Bakso Suneo’.

“Suneo jualan bakso,” tulis akun@ota_lapau sebagai keterangan video, dikutip Senin (22/7/2024)

Menurut penelusuran MNC Portal Indonesia, penjual bakso tersebut berdagang di kota Surabaya, Jawa Tengah. Dari video yang beredar, penjual bakso ini terlihat senyum ramah sembari terus mempersiapkan pesanan bakso para langganannya.