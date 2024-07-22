Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Punya Gaya yang Unik, Bawa Cindercella Jadi Pionir Dunia Kecantikan Indonesia

Highend , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |20:02 WIB
Punya Gaya yang Unik, Bawa Cindercella Jadi Pionir Dunia Kecantikan Indonesia
Marcella Febrianne Hadikusumo. (Foto: Highend)
MARCELLA Febrianne Hadikusumo atau yang dikenal dengan nama Cindercella merupakan salah satu pionir dunia kecantikan Indonesia. Sering disebut dengan "Maru", perjalanan wanita ini dimulai saat ia masih remaja. 

Lahir pada tanggal 4 Februari 1995, perjalanan tata rias Cindercella mencerminkan gayanya yang terus berkembang. Jika Anda harus mendeskripsikan gaya riasan Cindercella, yang paling mudah dijelaskan: Gaya riasan Cindercella sama dinamisnya dengan kepribadiannya!

Cindercella sering menerima undangan dari teman-temannya ke pesta ulang tahun ke 17. Namun, dia tidak mengerti atau menguasai tata rias, padahal ulang tahunnya hampir setiap minggu.
Cindercella
Jasa penata rias profesional tidaklah murah. Akhirnya, dengan motivasi tersebut, ia mempelajari dasar-dasar riasan dari tutorial YouTube, mulai dari menemukan riasan yang tepat hingga menguasai teknik contouring. Apa yang awalnya merupakan sebuah kebutuhan, kemudian berkembang menjadi hasrat yang ia bagikan di media sosial.

Cindercella memamerkan gaya riasan berbeda di media sosialnya. Seringkali berani dan eksperimental, namun tetap berakar pada suasana hati dan tren saat ini. Meskipun terkadang ia menganut gaya konvensional, ia tidak takut untuk melangkah ke wilayah yang tidak konvensional dan menetapkan trennya sendiri.

Maka tak heran jika kreativitas dan eksperimentasi Cindercella sangat mempengaruhi dunia kecantikan Indonesia dan membuatnya mendapatkan pengikut setia. Ditanya pandangannya terhadap kancah kecantikan Indonesia saat ini, Cindercella mengungkapkan antusiasmenya terhadap berkembangnya merek kosmetik lokal. Dia mengakui, "Sekarang 90% makeup saya adalah lokal!"

 

