Imbas Jadi Model Iklan Sneaker SL 72, Bella Hadid Bakal Tuntut Adidas

MERILIS barang-barang Retro memang kerap dilakukan oleh beberapa brand, salah satunya adalah Adidas. Perusahaan pakaian dan alat olahraga ini pun merilis ulang sepatu Olimpiade Munich 1972 yang ikonik.

Sayangnnya, tidak semua promosi yang dilakukan Adidas menghasilkan dampak positif. Alih-alih diterima di masyarakat, Adidas malah menuai kecaman lantaran menggunakan Bella Hadid sebagai modelnya.

Sneakers SL 72 kembali yang dirilis menjelang Olimpiade Prancis 2024 ini sebenarnya diluncurkan oleh Adidas untuk merayakan hari jadi ke-52 dari sepatu klasik tersebut. Bella Hadid pun dipilih oleh Adidas untuk promosinya. Tapi, para pendukung Israel merasa pemilihan model tersebut seperti melecehkan.

Melihat kembali peristiwa 1972, kala itu 11 atlet dan pelatih Israel pernah dibunuh grup teroris Palestina, Black September, saat bertanding dalam kompetisi olahraga tersebut. Bella Hadid sendiri dikenal sebagai model keturunan Palestina, dan kerap menyuarakan dukungannya kepada negara yang berkonflik dengan Israel tersebut.

Tentu saja kampanye Adidas ini kemudian dibanjiri oleh kritik dari berbagai kalangan. Melihat terpaan kritik tersebut, Adidas pun langsung mengeluarkan permintaan maaf dan langsung menarik serta menghapus foto kampanye SL 72 bersama Bella Hadid pun sudah dihapus.

Sayangnya langkah ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Bella Hadid pun merasa geram, lantaran dirinya tak mengetahui adanya kaitan Olimpiade Munich dari iklan tersebut.