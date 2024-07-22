Hello Kitty Ternyata Bukan Seekor Kucing, Fans Sanrio Protes

Hello Kitty yang memiliki penampilan imut dan menggemaskan ternyata bukan merupakan kucing. Ia adalah seorang gadis kecil yang tumbuh di pinggiran Kota London.

Hal ini diungkapkan Wakil presiden senior pemasaran dan manajemen merek Sanrio, Jill Koch. Dia mengungkap hal itu menjelang ulang tahun Hello Kitty yang ke-50 dalam segmen acara Today pada Kamis, 18 Juli.

"Dia sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang lahir dan dibesarkan di pinggiran kota London," Jill Koch mengonfirmasi seperti dikutip People, Senin (22/7/2024).

Hello Kitty Ternyata Bukan Seekor Kucing, Fans Sanrio Protes (Foto: Lucy Nicholson/Reuters)

"Dia memiliki ibu dan ayah serta saudara kembar Minnie, yang juga merupakan sahabatnya. Dia senang membuat kue dan mendapatkan teman baru." "Beratnya tiga apel dan tingginya lima apel," tuturnya.

Meski demikian, Hello Kitty memiliki kucing bernama Charmmy Kitty. Dia juga memiliki orangtua seperti layaknya manusia biasa.

Hello Kitty pertama kali diciptakan oleh Yuko Shimizu pada tahun 1974. Ia pertama kali muncul di dompet koin anak-anak pada tahun 1975.

Dalam lima dekade sejak itu, karakter tersebut telah menyenangkan jutaan orang di seluruh dunia.