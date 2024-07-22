Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kimberly Ryder Berhijab ketika Ikut Kajian, Netizen: Semoga Istiqomah

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |14:30 WIB
Potret Kimberly Ryder Berhijab ketika Ikut Kajian, Netizen: Semoga Istiqomah
Kimberly Ryder Berhijab ketika Ikut Kajian (Foto: Instagram @kimbrlyryder)
A
A
A

POTRET penampilan terbaru Kimberly Ryder baru-baru ini menjadi sorotan para netizen di dunia maya. Bagaimana tidak, sebab, Kimberly hadir dengan penampilan yang sangat berbeda dari biasanya.

Penampilan terbarunya ini terungkap dari unggahan Instagram rekan sesama artis, Irish Bella. Keduanya bertemu saat menghadiri kajian untuk memperdalam ilmu agama Islam. Dalam foto yang dibagikan Irish Bella, tampak rekan artis lain yang juga ikut kajian seperti Syifa Hadju, Natasha Rizky dan Zaskia Adya Mecca.


Kimberly terlihat begitu cantik nan anggun dengan balutan pakaian panjang,  serta hijab syar’i bahkan lengkap dengan inner atau ciput berwarna hitam. Dalam salah satu foto yang dibagikan Irish Bella di akun Instagram pribadinya, @_irishbella_,  Kimberly tampak tersenyum tipis dengan balutan pakaian serta hijab syar’i berwarna hitam saat berpose bersama Irish Bella dan yang lainnya. 

Kimberly Ryder

Jelang sidang perceraiannya dengan Edward Akbar pada 24 Juli mendatang, ibu dua anak ini nampaknya memilih menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif, salah satunya dengan memperdalam agama Islam.

Foto: Instagram @_irishbella_
Foto: Instagram @_irishbella_

Kimberly juga membagikan video dirinya saat mengikuti kajian. Dia pun mengutip salah satu kalimat dari ustadz yang mengisi kajian dimana menjadi pembelajaran berharga baginya tentang keberkahan yang didapat ketika memudahkan urusan orang lain. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180267//reza_gladys-4Ds1_large.jpg
Pesan Reza Gladys untuk Nikita Mirzani yang Divonis 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180265//bunga_reyza_dan_kata_galgah_masuk_kbbi-1sWL_large.JPG
Kreativitas Bunga Reyza Berbuah Manis, Istilah Galgah Kini Resmi Diakui KBBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180096//deddy_corbuzier-cKNi_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sepakat Bercerai, Bukan Karena Orang Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180065//azia_riza-3q7w_large.JPG
Banana Boat Bikin Mual? Aksi Lucu Azia di Tengah Ombak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/482/3179986//ashanty-TUWg_large.jpg
Ashanty Makin Langsing, Bongkar Rahasia Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179900//azia_riza-pSMQ_large.JPG
Azia Coba Masak Chicken Katsu Curry, Chef Aslinya Sampai Kaget!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement