Potret Kimberly Ryder Berhijab ketika Ikut Kajian, Netizen: Semoga Istiqomah

POTRET penampilan terbaru Kimberly Ryder baru-baru ini menjadi sorotan para netizen di dunia maya. Bagaimana tidak, sebab, Kimberly hadir dengan penampilan yang sangat berbeda dari biasanya.

Penampilan terbarunya ini terungkap dari unggahan Instagram rekan sesama artis, Irish Bella. Keduanya bertemu saat menghadiri kajian untuk memperdalam ilmu agama Islam. Dalam foto yang dibagikan Irish Bella, tampak rekan artis lain yang juga ikut kajian seperti Syifa Hadju, Natasha Rizky dan Zaskia Adya Mecca.



Kimberly terlihat begitu cantik nan anggun dengan balutan pakaian panjang, serta hijab syar’i bahkan lengkap dengan inner atau ciput berwarna hitam. Dalam salah satu foto yang dibagikan Irish Bella di akun Instagram pribadinya, @_irishbella_, Kimberly tampak tersenyum tipis dengan balutan pakaian serta hijab syar’i berwarna hitam saat berpose bersama Irish Bella dan yang lainnya.

Jelang sidang perceraiannya dengan Edward Akbar pada 24 Juli mendatang, ibu dua anak ini nampaknya memilih menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif, salah satunya dengan memperdalam agama Islam.

Foto: Instagram @_irishbella_

Kimberly juga membagikan video dirinya saat mengikuti kajian. Dia pun mengutip salah satu kalimat dari ustadz yang mengisi kajian dimana menjadi pembelajaran berharga baginya tentang keberkahan yang didapat ketika memudahkan urusan orang lain.