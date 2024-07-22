Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kapten Tim Senam Ini Batal Mentas di Olimpiade Paris karena Kedapatan Merokok

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |13:34 WIB
Kapten Tim Senam Ini Batal Mentas di Olimpiade Paris karena Kedapatan Merokok
Kapten Tim Senam Ini Batal Mentas di Olimpiade Paris karena Kedapatan Merokok, Shoko Miyata, (Foto: Reuters)
A
A
A

Kapten Tim Putri asal Jepang, Shoko Miyata, batal mentas di Olimpiade Paris yang akan digelar mulai 26 Juli 2024. Shoko dikeluarkan karena mengaku merokok dan minum minuman keras.

Demikian pernyataan yang dikeluarkan Asosiasi Senam Jepang (JGA) seperti dikutip dari The Japan Times, Senin (22/7/2024). Shoko diketahui merokok dan minum minuman keras pada Senin 15 Juli 2024.

Setelah mendapat laporan tersebut, JGA kemudian melakukan penyelidikan dan investigasi. Saat pemeriksaan, Shoko pun mengakui perbuatan tersebut.

Pejabat JGA meminta maaf atas kasus Shoko Miyata (Foto: The Japan Times)
Pejabat JGA meminta maaf atas kasus Shoko Miyata (Foto: The Japan Times)

Akibat dari perbuatan tersebut, Shoko dikirim pulang ke Jepang dari lokasi latihan di Monako pada Rabu, 17 Juli 2024.

Miyata, seorang mahasiswa Universitas Juntendo, memberikan rincian lebih lanjut kepada pejabat JGA pada hari Kamis. Ia mengaku merokok di waktu pribadinya dan minum alkohol di Pusat Pelatihan Nasional di Tokyo pada akhir Juni dan Juli.

 

Halaman:
1 2
      

