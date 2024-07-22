Prediksi The Simpsons Tepat! Kamala Harris Maju Gantikan Joe Biden di Pilpres AS

Prediksi The Simpsons soal Kamala Harris kembali tepat. (Foto: X @kirawontmiss)

KAMALA Harris resmi menggantikan Joe Biden sebagai calon Presiden Amerika Serikat. Kamala siap melawan Donald Trump di Pilpres 2024. Informasi ini langsung menjadi topik hangat di seluruh penjuru dunia. Pengguna media sosial X pun ramai membahas kabar ini.

Menariknya, ada netizen yang memberitahu bahwa pencalonan Kamala Harris sebagai calon presiden Amerika Serikat sudah diprediksi The Simpsons. Akun @kirawontmiss yang membagikan unggahan soal itu.

Menurut pengamatan MNC Portal, unggahan itu telah menyita perhatian enam juta pengguna X. Di situ terlihat jelas wajah Kamala ada di sisi kiri dan sisi kanan terdapat karakter kartun yang dianggap mirip dengan Kamala.

Beberapa kemiripan itu ada di bagian gigi dan model kalung yang dikenakan Kamala Harris. Kemudian, baju yang dikenakan Kemala pun persis dengan karakter The Simpsons, yaitu blazer ungu.

"The Simpsons are back at it again," tulis keterangan cuitan, Senin (22/7/2024).