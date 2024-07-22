Viral Penjual Bakso Mirip Suneo di Kartun Doraemon

BEBERAPA orang memang memiliki penampilan mirip antara satu dengan lainnya. Bahkan, beberapa dari mereka memiliki kemiripan wajah dengan para artis.

Termasuk dengan penjual bakso satu ini, yang memiliki kesamaan dengan salah satu tokoh televisi. Tapi, tokoh tersebut bukan berada di dunia nyata melainkan tokoh kartun.

Penjual bakso keliling ini mendadak jadi sorotan netizen lantaran wajahnya yang mirip karakter Suneo di serial kartun, Doraemon. Sosok pria penjual bakso itu viral usai diunggah akun Instagram, @ota_lapau.

Terlihat video itu memerlihatkan bakso gerobak bertuliskan ‘Bakso Suneo’. Benar saja, saat disorot, pria penjual bakso ini memiliki wajah mirip karakter kartun tersebut.“Suneo jualan bakso,” tulis akun itu.

Menurut penelusuran MNC Portal Indonesia, penjual bakso tersebut berdagang di kota Surabaya, Jawa Tengah. Dari video yang beredar, penjual bakso ini terlihat senyum ramah sembari terus menjajakan dagangannya.

Di gerobaknya pun terpasang gambar karakter Suneo dan warga setempat juga menyebut penjual bakso tersebut mirip Suneo.