5 Rekomendasi Cafe dan Restoran Ramah Anak Kawasan Bogor dan Sekitar

BOGOR tidak hanya memiliki spot wisata alam yang masih asri, namun juga punya sejumlah restoran dan hotel ramah keluarga. Mereka biasanya khusus melayani keluarga dengan anak kecil.

Bogor juga relatif dekat dengan Jakarta sehingga mudah dijangkau untuk perjalanan sehari atau liburan akhir pekan. Beberapa cafe dan restoran di Bogor juga memiliki pilihan area outdoor yang luar, suasana asri, bahkan tersedia playground!

Lokasi seperti ini tentu akan menjadi pilihan tepat bagi keluarga yang membawa anak-anak. Nah, berikut rekomendasi beberapa cafe ramah anak di Bogor yang bisa Anda dan keluarga kunjungi, melansir dari berbagai sumber.

Popolo Coffee

Bagi Anda yang suka explore tempat nongkrong, pasti tidak asing dengan Popolo Coffee. Cafe ramah anak ini punya beberapa lokasi di Bogor. Di Loader, Sentul, Yasmin, dan Villa Duta.

Jadi, Anda bisa pilih lokasi Popolo Cafe mana yang belum pernah dikunjungi atau yang suasananya lebih disukai kamu dan keluarga. Walaupun tidak ada playground, anak-anak juga bisa betah di Popolo Coffee, karena akan diberikan kertas mewarnai. Orangtua dan anak juga bisa menggambar langsung di atas meja.

B’Steak Grill & Pancake

Bingung mau makan siang dan ngopi di daerah Bogor bersama keluarga? Anda bisa coba rekomendasi café ramah anak di Bogor selanjutnya, yaitu B’Steak Grill & Pancake.

Pergi ke B’Steak Grill & Pancake pada siang atau sore hari jadi waktu yang tepat, karena suasananya asri. Anak-anak juga bisa main di playground dengan leluasa karena langit masih terang.

Sesuai namanya, menu khas restoran ini adalah steak dan pancake. Jadi, pilihan makanannya kebanyakan makanan western. Tapi, ada juga makanan asia dan meksiko.

Resto Kebun Teduh

Ingin mencari suasana baru? Saatnya Anda dan keluarga mencoba cafe ramah anak di daerah Sentul, Bogor yaitu Resto Kebun Teduh. Area outdoornya cukup luas dan ad ataman bermainnya.

Ada beberapa area yang bisa dipilih, seperti area joglo, kawuryan atas, kawuryan bawah, pendopo bawah, dan puri ibu. Café ini juga bisa jadi pilihan untuk acara keluarga besar, loh!

Sebagian besar menu makanan dan minuman di Resto Kebun Teduh adalah makanan khas Indonesia. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp20.000 hingga Rp75.000.