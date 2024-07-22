Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jawab Tantangan Netizen, Konten Kreator Ini Nekat Icip Keju Berjamur

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |13:26 WIB
Jawab Tantangan Netizen, Konten Kreator Ini Nekat Icip Keju Berjamur
Konten Kreator Icip Keju Berjamur (Foto: TikTok @lukaslongkutoy_. )
A
A
A

SEORANG konten kreator di TikTok baru-baru ini membagikan momen saat dirinya mencoba menyantap keju anti mainstrem yang ia sebut sebagai ‘keju busuk’.

Konten kreator bernama Lukas Longkutoy itu menyantap keju yang ia sebut sebagai keju busuk tersebut untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh pengikutnya di TikTok.

“Jadi ini keju yang dari kemarin kalian suruh Ko Lukas coba. Keju ini untuk pertama kalinya ko Lukas bakal cobain sesuai reques kalian,” ujar Lukas, melalui konten yang ia bagikan di akun TikToknya, @lukaslongkutoy_. , dikutip Senin (22/7/2024)

Dalam video tersebut, Lukas juga menampilkan penampakan dari ‘keju busuk’ tersebut. Meski memiliki bentuk yang sama seperti keju pada umumnya, namun ‘keju busuk’ tersebut tampak memiliki warna semburat biru kehijauan dan butiran-butiran hitam di sekitarnya.

Sebelum menyantapnya, Lukas tampak mengendus-endus aroma keju tersebut. Namun, ekspresinya menunjukkan bahwa keju tersebut memiliki aroma tidak sedap.

Foto: (TikTok @lukaslongkutoy_. )
Foto: (TikTok @lukaslongkutoy_. )

“Bau banget. Nggak bohong gaes. Kok bau banget ya,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180243//na_daehoon-ok8q_large.jpg
Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180221//roro-dps5_large.jpg
Lulus Doktor Tercepat dari UGM, Ini Kiat Mahasiswi Cantik Roro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180194//gkr_bendara-PXxn_large.jpg
Profil Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Putri Sri Sultan HB X yang Menikah dengan Nonbangsawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180206//ilustrasi-6IZ0_large.jpg
Banyak Keluhan Motor Brebet Setelah Isi BBM Pertalite, Pertamina Gelar Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement