Jawab Tantangan Netizen, Konten Kreator Ini Nekat Icip Keju Berjamur

SEORANG konten kreator di TikTok baru-baru ini membagikan momen saat dirinya mencoba menyantap keju anti mainstrem yang ia sebut sebagai ‘keju busuk’.

Konten kreator bernama Lukas Longkutoy itu menyantap keju yang ia sebut sebagai keju busuk tersebut untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh pengikutnya di TikTok.

“Jadi ini keju yang dari kemarin kalian suruh Ko Lukas coba. Keju ini untuk pertama kalinya ko Lukas bakal cobain sesuai reques kalian,” ujar Lukas, melalui konten yang ia bagikan di akun TikToknya, @lukaslongkutoy_. , dikutip Senin (22/7/2024)

Dalam video tersebut, Lukas juga menampilkan penampakan dari ‘keju busuk’ tersebut. Meski memiliki bentuk yang sama seperti keju pada umumnya, namun ‘keju busuk’ tersebut tampak memiliki warna semburat biru kehijauan dan butiran-butiran hitam di sekitarnya.

Sebelum menyantapnya, Lukas tampak mengendus-endus aroma keju tersebut. Namun, ekspresinya menunjukkan bahwa keju tersebut memiliki aroma tidak sedap.

Foto: (TikTok @lukaslongkutoy_. )

“Bau banget. Nggak bohong gaes. Kok bau banget ya,” katanya.