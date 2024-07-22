Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Dokter Ini Ungkap Tiga Kesalahan dalam Meminum Kopi

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |13:07 WIB
Dokter Ini Ungkap Tiga Kesalahan dalam Meminum Kopi
Dokter Ini Ungkap Tiga Kesalahan dalam Meminum Kopi (Foto: Ilustrasi kop, Freepik)
A
A
A

Kopi saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan bagi sebagian orang hal itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupannya. Tahukah Anda, jika ternyata ada tiga kesalahan dalam meminum kopi?

Dr Saurabh Sethi, seorang ahli gastroenterologi, mengungkapkan tiga kesalahan dalam meminum kopi  bisa dihindari agar penikmat kopi tidak memperoleh efek negatif. Hal ini diungkapkan Dr Sethi dalam unggahan video di akun sosial TikTok.

Sekadar diketahui, lulusan Universitas Harvard itu kerap membagikan informasi seputar kesehatan di akun TikTok miliknya. Hingga kini, Dr Sethi telah memiliki pengikut sebanyak 358.900.

Dr Saurabh Sethi (Foto: Jam Press)
Dr Saurabh Sethi (Foto: Jam Press)

Untuk video soal tiga kesalahan dalam meminum kopi itu sudah ditonton hingga 48.100 kali. Video tersebut juga disukai lebih dari 1.000 kali.

“Kopi sungguh luar biasa untuk otak, usus, dan hati Anda,” Dr. Sethi (42 tahun) memulai video-nya seperti dikutip what the Jam, Senin (22/7/2024).

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa polifenol dalam kopi meningkatkan bakteri baik dan juga meningkatkan fokus dan daya ingat. Pada gilirannya, ini membantu menunda timbulnya penyakit Alzheimer.

Berikut tiga kesalahan meminum kopi:

Kesalahan pertama yakni menambahkan gula dalam secangkir kopi.

“Menambahkan gula ke dalam kopi (mengakibatkan) lonjakan gula darah meningkatkan peradangan, yang mana tidaklah baik. Pertimbangkan menggunakan stevi tanpa aditif erythritol."

 

