Peringati Hari Kebaya Nasional, 8 Kebaya Ikonik Ibu Tien Soeharto Bakal Dipamerkan

KOLEKSI kebaya mendiang istri presiden kedua Soeharto Raden Ayu Siti Hartina alias Tien Soeharto akan dipamerkan pada peringatan Hari Kebaya Nasional (HKN) 2024. Peringatan ini sendiri, akan digelar di Istora Senayan pada 24 Juli.

Direktur Eksekutif Kongres Wanita Indonesia (Kowan) Giwo Rubianto Wiyogo menjelaskan, Kowani sudah melakukan audiensi dengan anak Ibu Tien, yakni Ibu Titiek Soeharto. Sebanyak delapan kebaya legendaris koleksi Bu Tien dipamerkan.

“Beliau sangat mengapresiasi terselenggaranya Hari Kebaya Nasional yang kini diperingati digelar pertama kali,” kata dia dalam keterangan resminya.

Giwo mengatakan, delapan kebaya yang dipamerkan merupakan model kebaya baru yang memadukan kain besi dan batik. Kain yang salah satu ujungnya dilipat seperti kipas

Koleksi kebaya dan kain tersebut nantinya akan ditempelkan pada manekin, sehingga pengunjung dapat berfoto dengan kebaya koleksi Ibu Tien Soeharto. Giwo menjelaskan, pemasangan delapan kebaya tersebut merupakan wujud kekaguman Titiek Soeharto atas terselenggaranya Hari Kebaya Nasional.

Alasan lainnya adalah peran Ibu Tien Soeharto, yang semasa hidupnya juga dikenal sebagai wanita Indonesia yang selalu menyukai kebaya karena selalu mengenakannya dalam berbagai aktivitas.

“Meski posisinya sebagai Ibu Negara, Tien Soeharto tetap konsisten mengenakan kebaya saat menghadiri acara resmi kenegaraan dan acara lainnya,” ujarnya.