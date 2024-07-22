Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Peringati Hari Kebaya Nasional, 8 Kebaya Ikonik Ibu Tien Soeharto Bakal Dipamerkan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |14:09 WIB
Peringati Hari Kebaya Nasional, 8 Kebaya Ikonik Ibu Tien Soeharto Bakal Dipamerkan
Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

KOLEKSI kebaya mendiang istri presiden kedua Soeharto Raden Ayu Siti Hartina alias Tien Soeharto akan dipamerkan pada peringatan Hari Kebaya Nasional (HKN) 2024. Peringatan ini sendiri, akan digelar di Istora Senayan pada 24 Juli.

Direktur Eksekutif Kongres Wanita Indonesia (Kowan) Giwo Rubianto Wiyogo menjelaskan, Kowani sudah melakukan audiensi dengan anak Ibu Tien, yakni Ibu Titiek Soeharto. Sebanyak delapan kebaya legendaris koleksi Bu Tien dipamerkan. 

“Beliau sangat mengapresiasi terselenggaranya Hari Kebaya Nasional yang kini diperingati digelar pertama kali,” kata dia dalam keterangan resminya.

Ibu Tien Soeharto

Giwo mengatakan, delapan kebaya yang dipamerkan merupakan model kebaya baru yang memadukan kain besi dan batik. Kain yang salah satu ujungnya dilipat seperti kipas

Koleksi kebaya dan kain tersebut nantinya akan ditempelkan pada manekin, sehingga pengunjung dapat berfoto dengan kebaya koleksi Ibu Tien Soeharto. Giwo menjelaskan, pemasangan delapan kebaya tersebut merupakan wujud kekaguman Titiek Soeharto atas terselenggaranya Hari Kebaya Nasional.

Alasan lainnya adalah peran Ibu Tien Soeharto, yang semasa hidupnya juga dikenal sebagai wanita Indonesia yang selalu menyukai kebaya karena selalu mengenakannya dalam berbagai aktivitas.

“Meski posisinya sebagai Ibu Negara, Tien Soeharto tetap konsisten mengenakan kebaya saat menghadiri acara resmi kenegaraan dan acara lainnya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/194/3170598//farida_faricha-Jju1_large.jpg
Wamenkop Farida Faricha Tampil Memesona dengan Brokat Berpayet 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/12/3162798//kemenbud_hari_kebaya_nasional-ExP1_large.jpeg
Rayakan Hari Kebaya Nasional 2025, Kemenbud Gelar Kebaya Bercerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3158068//andien-2oAk_large.jpg
Andien Ramaikan Hari Kebaya Nasional Lewat #KitaBerkebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157763//kebaya-F5f2_large.jpg
Asal Usul Kebaya Bukan dari Jawa, Bermula dari Maluku dan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157690//maudy-B5le_large.jpg
Maudy Ayunda Senang Pakai Kebaya dan Koleksi Kutu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157672//kebaya-80Zo_large.jpg
Hari Kebaya Nasional 2025, Begini Sejarah dan Penetapannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement