HOME WOMEN WOMEN

iForte Bareng Musisi Indonesia Motivasi Anak Muda Lewat Lagu Inspirasi Diri

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |20:12 WIB
iForte Bareng Musisi Indonesia Motivasi Anak Muda Lewat Lagu Inspirasi Diri
Yura Yunita dalam video klip lagu Inspirasi Diri. (Foto: tangkapan layar YouTube Official iForte)
A
A
A

SEBAGAI generasi emas dan penerus bangsa, tentunya anak muda harus selalu maju, terus bergerak, dan selalu semangat. Untuk memotivasi para muda mudi Indonesia, iForte dan Protelindo Group memperkenalkan video klip terbaru bertajuk “Inspirasi Diri”.

Lagu ini adalah sebuah karya kolaborasi dari musisi hebat Tanah Air, di antaranya Eross Candra, Yura Yunita, Yuyun Arfah, Yan Josua, Batavia Madrigal Singers, gitaris muda Abim Finger, El Pitu Candra dan musisi tradisional Dunung Basuki.

CEO dan Protelindo Group Aming Santoso mengatakan, iForte dan Protelindo Group ingin selalu relevan dalam perkembangan zaman dengan mengedepankan seni budaya Indonesia, sehingga aktif melibatkan diri dalam pelestarian budaya seperti Pagelaran Sabang Merauke, Pameran Seni dan sebagainya dan termasuk menciptakan karya-karya kreatif tanpa meninggalkan unsur seni budaya Indonesia.

Dalam lagu Inspirasi Diri ini, terdapat sentuhan musik pop yang dipadukan dengan senandung bahasa Toraja dan chanting Indonesia yang memukau. 

Menggunakan 11 alat musik tradisional Indonesia seperti Fu dan Tifa dari Papua, Talempong, Sarunai, dan Kendang Tindiak dari Sumatera Barat, Bonang Barung, Gender Barung, Rebab, dan Gamelan dari Jawa Tengah, serta Sape dari Kalimantan dan Dol dari Bengkulu.

“Lagu Inspirasi Diri ini ini menyampaikan pesan dan harapan untuk para generasi muda adalah agar mereka menjadi diri sendiri, dan bangga akan seni budaya Indonesia,” ujar Aming Santoso. 

Vice President Director dan Deputy CEO iForte Silvi Liswanda mengungkapkan, “Lagu Inspirasi Diri hadir untuk menginspirasi generasi muda untuk selalu semangat, jalan terus, mengembangkan diri banyak belajar dan jangan pernah menyerah untuk eksplor diri ‘berkelana’, terus belajar, bersinergi, menghargai semua yang ada untuk menjadi lebih baik.”

Halaman:
1 2
      
