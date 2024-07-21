Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Satpam Menolong Kucing Terjebak di Eskalator Stasiun Gedebage

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |18:00 WIB
Viral Satpam Menolong Kucing Terjebak di Eskalator Stasiun Gedebage
Viral Satpam Menolong Kucing Terjebak di Eskalator (Foto: Tangkapan layar X @Heraloebss)
A
A
A

TENGAH beredar viral di jagat maya aksi seorang satpam yang menyelamatkan kucing yang terjebak di eskalator Stasiun Gedebage, Bandung, Jawa Barat.

Dari video yang beredar, hewan kucing itu berjalan melawan arah pergerakan eskalator. Si kucing ingin turun, tapi eskalator terus melaju ke atas. Alhasil, kucing lucu dan gemas tersebut seperti berada di treadmill. Melihat ada kucing yang terjebak di eskalator, terlihat petugas satpam langsung sigap berinisiatif menyelamatkan anabul tersebut.

Tidak dengan mematikan eskalator, melainkan satpam tersebut naik eskalator lalu menghampiri kucing. Bahkan tak langsung diangkat, sang satpam terlihat mencoba terlebih dahulu mengelus-elus kucing tersebut agar tenang dan tak panik  serta membiarkan eskalator membawa sampai ke atas.

Foto: Tangkapan layar akun X @Heraloebss
Foto: Tangkapan layar akun X @Heraloebss



Terlihat di momen penyelamatan wajah satpamnya sumringah, tersenyum bahagia bisa membebaskan kucing dari eskalator.

 

Halaman:
1 2
      
