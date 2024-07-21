Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Wanita Sebut Bakso Makanan Kelas Bawah, Auto Dihujat Netizen

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |15:56 WIB
Viral Wanita Sebut Bakso Makanan Kelas Bawah, Auto Dihujat Netizen
Viral Wanita Sebut Bakso Makanan Kelas Bawah (Foto: Tangkapan layar Instagram @awreceh.id)
A
A
A

SEORANG wanita baru-baru ini viral dan banjir hujatan warganet di media sosial usai menyebut bakso sebagai makanan kelas bawah. 

Hal tersebut bermula saat wanita tersebut,  mengabadikan momen saat dirinya menyantap semangkuk bakso saat berada di dalam mobil. Wanita yang tidak diketahui namanya tersebut diketahui membeli semangkuk bakso tersebut di pinggir jalan. 

Ia lalu membagikan video saat dirinya akan menyantap bakso tersebut melalui akun Instagram miliknya, @miwmaritaaa.  Dalam video tersebut, wanita itu awalnya terdengar menyapa pengikutnya di Instagram dan menyebut bahwa ia harus menyantap bakso sebagai menu sarapannya. 

Namun, ia selanjutnya menyebut, bahwa di Amerika Serikat tidak ada yang menjual bakso. Ia juga menyebut hal itu lantaran ia menganggap bahwa bakso merupakan makanan kelas bawah. 

“Selamat pagi. Pagi-pagi sudah ngebakso ya. Di Amerika kan enggak ada tukang bakso. Lihat aja sarapan pagi ku bakso,” ujar wanita tersebut. 

Viral Wanita Sebut Bakso Makanan Kelas Bawah

“Gimana sih, makanan kelas bawah,” lanjutnya seraya tertawa. 

 

Halaman:
1 2 3
      
