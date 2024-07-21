Ibu Hamil yang Stres Berisiko Melahirkan Anak dengan IQ Rendah?

MENJAGA kesehatan, terutama bagi ibu hamil tidak hanya dari fisik saja, tapi juga psikis atau kesehatan mental. Pasalnya tak sedikit memang ibu hamil yang rentan mengalami stres.

Ada beberapa penyebab stres pada ibu hamil seperti sumber daya rendah, kondisi pekerjaan tidak stabil, tanggung jawab dalam keluarga, ketegangan dalam hubungan pernikahan, dan komplikasi kehamilan.

Kondisi ini patut sangat diwaspadai, karena wanita hamil yang mengalami stress di kehamilannya, bisa berdampak pada kondisi janin. Disebutkan bahwa, ternyata ada hubungannya stres pada ibu hamil dengan IQ anak.

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG menjelaskan stres pada ibu hamil ini bisa memicu hormon yang namanya hormon kortisol.

Suatu penelitian di Denmark, menilai ada hubungan antara hormon kortisol dengan IQ anak pada saat usia tujuh tahun.

“Dari penelitian tersebut diketahui bahwa anak-anak saat usia tujuh dengan ibu berhormon kortisol tinggi, IQ-nya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dengan ibu yang hormon kortisolnya rendah. Terutama pada anak laki-laki,” jelas dr. Dara seperti dikutip dari akun X @dokterdara, Minggu (21/7/2024)