Gantikan Sang Kakak, Momen Adik Adjie Massaid Gendong Aaliyah Massaid di Acara Siraman

AALIYAH Massaid dan Thariq Halilintar baru saja menggelar acara pengajian dan siraman pada Sabtu (20/7/2024). Jika saat acara pengajian diwarnai dengan air mata, berbeda dengan prosesi siraman dengan adat Jawa yang lebih banyak diiringi dengan canda tawa dalam suasana yang begitu hangat. Salah satunya saat prosesi gendongan berlangsung.

Sebelum prosesi gendongan, Aaliyah lebih dulu disiram dengan air dari tujuh sumber dan bunga sri taman. Mulai dari ibunya, Reza Artamevia, ibu sambungnya, Angelina Sondakh dan pamannya, Mudjie Massaid satu persatu menyirami Aaliyah yang memakai roncean melati sebagai slayer penutup bagian bahu dan dada yang dikenakannya. Roncean itu juga mengiasi bagian kepalanya.

Lalu saat prosesi gendongan berlangsung, Mudjie Massaid yang merupakan adik dari mendiang Adjie Massaid lah yang menggantikan peran sang kakak. Mudjie tampak gagah dengan balutan busana adat Jawa.

Foto: Youtube Thariq Halilintar

Mudjie tampil gagah mengenakan beskap warna pink yang senada dengan keluarga lainnya. Beskap tersebut kemudian dipadukan dengan kain batik warna coklat. Mudjie Massaid juga mengenakan blangkon untuk melengkapi penampilannya.