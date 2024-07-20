Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gemasnya Brisia Jodie Pakai Halter Top Putih, Pamer Ketiak Glowing

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |02:29 WIB
Gemasnya Brisia Jodie Pakai Halter Top Putih, Pamer Ketiak Glowing
Potret Menggemaskan Brisia Jodie. (Foto: Instagram)
A
A
A

BRISIA Jodie sempat menjadi perbincangan publik setelah menceritakan hubungan asmaranya dengan sang mantan kekasih. Saat menjadi bintang tamu di YouTube Kemal Palevi, Brisia Jodie mengakui pernah diselingkuhi oleh mantan kekasihnya. 

Parahnya lagi sang mantan juga sampai menghamili seorang LC (lady companion). Pengakuan itu ramai di media sosial membuat banyak netizen berkomentar. Pasalnya meski memiliki paras cantik Brisia Jodie pernah diselingkuhi. Brisia pun membuat klarifikasi, jika mantan pacar yang dia sebutkan itu bukanlah mantan pacar terbarunya, tetapi yang sudah tedahuu. 

Kini, dia pun sudah move on dan membagikan potret cantik di Instagram. Salah satunya saat memakai halter top. Berikut potret Brisia Jodie pakai halter top, seperti dilansir dari Instagram @brisiajodie95. 

Membuat konten di rumah

Brisia Jodie

Potret Brisia Jodie saat sedang membuat konten di rumahnya. Dia memakai halter top warna putih dipadukan dengan celana hitam. Gayanya stylish.

“Cantik,” kata @ro_ni***

Pamer punggung mulus

Brisia Jodie

Pada foto selanjutnya, perempuan 28 tahun itu pose menyamping sambil memamerkan punggungnya yang mulus. Pesona cantiknya terpancar.

“Gemes,” tambah @irad***

 

