Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Manja Anastasya Khosasih Liburan di Bali, Seksi Menggoda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |00:29 WIB
Potret Manja Anastasya Khosasih Liburan di Bali, Seksi Menggoda
Potret Cantik Anastasya Khosasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANASTASYA Khosasih dikenal sebagai selebgram dan juga gamer yang memiliki paras cantik. Selain itu, perempuan 22 tahun ini juga memiliki penampilan yang seksi dan menggoda.

Di media sosial, Anastasya aktif membagikan aktivitasnya, salahnya momen saat dia liburan di Bali. Gaya outfit Anastasya Khosasih pun terlihat seksi. Berikut ulasannya dari Instagram @anastasyakh. 

Pakai all black
Anastasya Khosasih
Potret Anastasya saat duduk santai di sofa. Dia tampil stylish memakai all balck yang terdiri dari crop tanktop dipadukan dengan mini skirt. Ia juga membawa shoulder bag berwarna hitam. Anastasya terlihat menggemaskan saat foto candid sambil menikmati secangkir orange juice.

Pamer ketiak mulus
Anastasya Khosasih
Pose manja Anastasya saat sarapan. Gayanya nampak menggoda memakai crop tanktop warna pink dipadukan dengan mini skirt. Dia juga menambahkan kacamata mata hitam yang membuatnya makin kece. Pose menguncir rambut, ketiak mulusnya bikin salfok.

"Gemoy," ucap @rany***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/09/33/2724058/mengenal-pacar-anastasya-khosasih-atlet-basket-tampan-yang-low-profile-v6KbKGSPRR.jpg
Mengenal Pacar Anastasya Khosasih, Atlet Basket Tampan yang Low Profile
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/194/3154762//tom-TwcM_large.jpg
4 Potret Tom Holland Ikutan Main Padel, Sporty Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149932//profil_dan_potret_dimas_anggara_suami_nadine_chandrawinata_yang_diduga_tampar_kiesha_alvaro-BPYN_large.jpg
Profil dan Potret Dimas Anggara, Suami Nadine Chandrawinata yang Diduga Tampar Kiesha Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3147981//6_potret_anak_anak_mulan_jameela_saat_di_siraman_al_ghazali_salim_dengan_maia_estianty_hingga_foto_keluarga-dcCs_large.jpg
6 Potret Anak-Anak Mulan Jameela saat di Siraman Al Ghazali, Salim ke Maia Estianty hingga Foto Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3147142//5_potret_sherina_munaf_yang_ulang_tahun_ke_35-7GaO_large.jpg
Awet Muda! Intip 5 Potret Sherina Munaf yang Ulang Tahun Ke-35
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/612/3145127//fanny_ghassani_doyan_makan_saat_momen_idul_adha_ini_rahasianya_agar_tetap_cantik-RIZL_large.jpg
Fanny Ghassani Doyan Makan saat Momen Idul Adha, Ini Rahasianya agar Tetap Cantik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement