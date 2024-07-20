Potret Manja Anastasya Khosasih Liburan di Bali, Seksi Menggoda

ANASTASYA Khosasih dikenal sebagai selebgram dan juga gamer yang memiliki paras cantik. Selain itu, perempuan 22 tahun ini juga memiliki penampilan yang seksi dan menggoda.

Di media sosial, Anastasya aktif membagikan aktivitasnya, salahnya momen saat dia liburan di Bali. Gaya outfit Anastasya Khosasih pun terlihat seksi. Berikut ulasannya dari Instagram @anastasyakh.

Pakai all black



Potret Anastasya saat duduk santai di sofa. Dia tampil stylish memakai all balck yang terdiri dari crop tanktop dipadukan dengan mini skirt. Ia juga membawa shoulder bag berwarna hitam. Anastasya terlihat menggemaskan saat foto candid sambil menikmati secangkir orange juice.

Pamer ketiak mulus



Pose manja Anastasya saat sarapan. Gayanya nampak menggoda memakai crop tanktop warna pink dipadukan dengan mini skirt. Dia juga menambahkan kacamata mata hitam yang membuatnya makin kece. Pose menguncir rambut, ketiak mulusnya bikin salfok.

"Gemoy," ucap @rany***