Kenali Perbedaan Jenis Parfum Beserta Cara Penggunaannya

PARFUM menjadi bagian penting untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Parfum akan membuat aroma tubuh lebih wangi dan segar sehingga meningkatkan kepercayaan diri. Tapi, penggunaan parfum juga harus tepat agar sesuai dengan kegiatan yang sedang dijalani.

Felicia, Parfume Artist, mengungkapkan bahwa ada beberapa jenis parfum yang beredar di pasaran dengan kegunaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seseorang harus bisa menentukan mana parfumyang cocok digunakan untuk aktivitas yang akan dilakoninya.

"Jadi Eau de Parfume itu takaran fragnance oilnya lebih tinggi, sedangkan Eau de Toilet itu lebih rendah, dan Eau de Cologne lebih rendah lagi. Jadi kalau misalkan mau parfume yang lebih tahan lama bisa pakai Eau de Parfume," kata Felicia seperti dikutip dari Morning Update, beberapa waktu lalu.

Untuk penggunaan pada siang dan malam hari, Felicia juga mengungkapkan aromanya harus disesuaikan. Terlebih, saat akan bertemu dengan seorang pejabat untuk menjalani rapat di dalam ruangan.

"Kalau untuk siang, Eau de Parfume juga bisa, asalkan aromanya itu yang fresh seperti aquatic atau green-green gitu. Ini cocok kalau untuk meeting. Kalau malam itu mungkin tipe-tipenya itu yang oriental," tuturnya.

Untuk penggunaan parfum yang tepat, Felicia mengatakan penggunaan di pergelangan tangan dalam dan di balik teliga akan membuat aroma parfume lebih tahan lama. Tapi, ia melarang untuk menggosoknya karena akan merusak aroma parfume.

"Mana yang benar pakai parfume di balik telinga, di tangan, atau di badan? Sebenarnya semuanya benar. Tapi gak boleh digosok. Kalau digosok itu akan merusak partikel-partikel di dalam parfumnya," katanya.

