HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Keisya Levronka dengan Dress Ungu, Stunning Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |06:06 WIB
Potret Cantik Keisya Levronka dengan Dress Ungu, Stunning Banget
Potret Cantik Keisya Levronka. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEISYA Levronka merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol musim ke-10 yang masih eksis hingga sekarang. Salah satu lagu yang melambungkan namanya berjudul Tak Ingin Usai.

Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Keisya juga memiliki paras yang cantik dan penampilan yang stylish. Tak jarang gaya outfitnya ia bagikan di laman Instagramnya.

Salah satunya saat dia memakai dress berwarna ungu. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @keisyalevronka. 

Tampil memesona
Keisya Levronka
Potret Keisya tampil memesona saat memamerkan dress yang ia pakai. Dress berwarna ungu itu memiliki detail rumit di bagian depan sebagai statement pada tampilannya. Dress itu juga membentuk tubuhnya yang ideal.

Foto OOTD
Keisya Levronka
Gaya OOTD Keisya saat memamerkan outfit yang dipakai. Dress tersebut memiliki belahan tinggi hingga paha. Menggunakan material silk, membuat busana yang dipakai Keisya ini terlihat sangat mewah. Dia memadukan outfitnya dengan high heels warna silver.

 

