Okezone.com
HOME WOMEN LIFE

Putri Dubai Seikha Mahra Ceraikan Suami Melalui Instagram: Aku Menceraikanmu

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |19:52 WIB
Putri Dubai Seikha Mahra Ceraikan Suami Melalui Instagram: Aku Menceraikanmu
Putri Dubai Seikha Mahra Ceraikan Suami Melalui Instagram (Foto: Instagram)
A
A
A

Putri penguasa Dubai, Sheikha Mahra binti Mohammed bin Rashid Al Maktoum tiba-tiba menceraikan suaminya, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum. Padahal, rumah tangga mereka baru berjalan selama satu tahun.

Permintaan untuk bercerai itu diungkap Sheikha Mahra melalui sebuah unggahan di Instagramnya. Dia mengumumkan perceraian setelah merasa suaminya sibuk dengan pertemanannya. Namun, belum dikonfirmasi lebih lanjut mengenai pertemanan yang dimaksud.

"Suamiku, karena kamu sibuk dengan sahabat lainnya, dengan ini aku menyatakan perceraian kita," ujar Sheikha Mahra dikutip dari unggahan Instagram @hhshmahra. 

Unggahan Sheikha Mahra di Sosial Media (Foto: Instagram)
Unggahan Sheikha Mahra di Sosial Media (Foto: Instagram)

Lalu, Sheikha Mahra menuliskan kalimat 'aku menceraikanmu' sebanyak tiga kali di mana dalam agama Islam dikenal sebagai talak tiga. Tapi biasanya, sang suami lah yang mengucap talak kepada istrinya untuk menceraikannya.

"Aku menceraikanmu, Aku menceraikanmu, dan Aku Menceraikanmu," ungkapnya. 

Menutup pesannya itu, Sheikha Mahra telah menyebut dirinya sebagai 'mantan istri' dari Sheikh Mana.

"Take care, mantan istrimu," tandasnya.

 

