Ini Cara Anji Manji dan Wina Natalia Beri Tahu sang Anak soal Perceraiannya

Ini Cara Anji Manji dan Wina Natalia Beri Tahu sang Anak soal Perceraiannya (Foto: Ravie/MPI)

Anji Manji dan Wina Natalia resmi bercerai pada Kamis, 18 Juli 2024. Keduanya juga sudah memberitahukan perceraian ini kepada anak-anaknya.

Adapun hak asuh anak sendiri ditetapkan majelis hakim kepada Wina selaku penggugat. Anji dalam ammar putusan cerainya juga diwajibkan membayar nafkah anak senilai Rp80 juta per bulan.

Meski begitu, Anji dan Wina sepakat kompak untuk tetap menjalankan peran orang tua dengan baik.

"Kompak untuk menenangkan anak-anak. Kalau untuk Saga dan Sigra, Saga terutama ya aku sama Manji yang kasih pengertian," tutur Wina Natalia melalui zoom baru-baru ini.