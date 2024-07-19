Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Cara Anji Manji dan Wina Natalia Beri Tahu sang Anak soal Perceraiannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |19:34 WIB
Ini Cara Anji Manji dan Wina Natalia Beri Tahu sang Anak soal Perceraiannya
Ini Cara Anji Manji dan Wina Natalia Beri Tahu sang Anak soal Perceraiannya (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

Anji Manji dan Wina Natalia resmi bercerai pada Kamis, 18 Juli 2024. Keduanya juga sudah memberitahukan perceraian ini kepada anak-anaknya.

Adapun hak asuh anak sendiri ditetapkan majelis hakim kepada Wina selaku penggugat. Anji dalam ammar putusan cerainya juga diwajibkan membayar nafkah anak senilai Rp80 juta per bulan.

Meski begitu, Anji dan Wina sepakat kompak untuk tetap menjalankan peran orang tua dengan baik.

"Kompak untuk menenangkan anak-anak. Kalau untuk Saga dan Sigra, Saga terutama ya aku sama Manji yang kasih pengertian," tutur Wina Natalia melalui zoom baru-baru ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/612/3022128/anwar_bab-BCjg_large.jpg
Anwar BAB Mengaku Takut Menikah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/02/13/447/574462/FXIdBpRZuU.jpg
Kasus perceraian di Gunungkidul meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/12/29/447/548944/KU7yUme3YW.jpg
Istri dominasi kasus gugat cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179383//raisa-aDEz_large.jpg
Gugat Cerai, Raisa dan Hamish Sepakat Jalani Co-Parenting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178842//raisa-PiFn_large.jpg
Kenapa Raisa Sering Dipanggil Yaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/629/3177580//erina_taulany-qOt2_large.jpg
Akhirnya Erin Taulany Blakblakan, Diam karena Jaga Mental dan Psikis Ketiga Anaknya 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement