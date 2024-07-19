Unik, Penjual Nasi Goreng Ini Pakai Aksesoris Dewa 19

Seorang penjual nasi goreng di Mojokerto, Jawa Timur, mempunyai cara tersendiri untuk menarik para pembeli. Ia menggunakan aksesoris salah satu grup band terkenal di Indonesia, Dewa 19.

Tidak hanya pakaian bertuliskan band ternama tersebut, namun gerobak Nasi Goreng-nya juga dihiasi pernak pernik Dewa 19. Untuk menghibur para pembeli, sang pemilik Nasi Goreng bernama Luky Tri Anggono juga memutarkan lagu Dewa 19.

"Saya sejak kecil suka main band dan ini sebagai pembeda dari penjual nasi goreng biasanya," kata Luky, Jumat (19/7/2024).

Penjual Nasi Goreng beratribut Dewa 19 (Foto: Sholahudin/MPI)

Sedangkan untuk menu jualan, Luky mengaku terus melakukan inovasi demi memikat konsumennya. "Saya bisa menuruti selera pasar untuk dinikmati warga Mijhosario dan sekitarnya. Beberapa menu sesuai selera by request, bisa pedas atau tidak semua oke," tuturnya.

Sementara itu Arista, konsumen nasi goreng, mengatakan kostum yang digunakan Luky benar-benar mirip dengan salah satu personel Dewa 19 yakni Ahmad Dani. "Kostum dan sepatu yang dipakai kayak Ahmad Dani Dewa 19," tuturnya.

Selain menu yang bervariasi, harga makanan yang terjangkau juga menjadi andalannya. Seporsi menu hanya dihargai rata-rata Rp12.000.

Harga yang murah dan aksi nyetrik sang penjual, warung Nasi Goreng Funky itu selalu kedatangan pembeli. Ada yang sekadar melintas, maupun yang ingin mencoba menu makanan di warung yang buka sejak pukul 18 hingga 23 malam itu.

(Kemas Irawan Nurrachman)