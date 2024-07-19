Punya Hubungan Harmonis, 3 Pasangan Zodiak Ini Paling Jarang Bertengkar

DALAM sebuah hubungan, perbedaan pendapat atau pertengkaran bisa terjadi dan merupakan hal yang wajar.

Namun, ada beberapa pasangan zodiak cenderung jarang mengalami konflik dan justru memiliki hubungan yang lebih harmonis.

Nah, mengutip dari laman Bustle, Minggu (21/7/2024), ada tiga pasang zodiak yang jarang bertengkar dan punya hubungan harmonis. Simak ulasannya berikut ini!

1. Cancer dan Pisces: Cancer dan Pisces memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat. Mereka saling memahami dengan baik dan mampu menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang dan pengertian.

Cancer, yang cenderung sensitif, merasa nyaman dengan empati dan perhatian Pisces. Sementara Pisces, merasa aman dan terlindungi saat bersama Cancer. Keduanya jarang terlibat dalam konflik karena saling menghargai dan memahami kebutuhan satu sama lain.

2. Leo dan Libra: Leo dengan sifatnya yang percaya diri dan karismatik, menemukan pasangan yang sepadan dalam Libra yang suka kedamaian dan diplomatis. Keduanya sama-sama menyukai perhatian dan mampu menciptakan hubungan yang harmonis.