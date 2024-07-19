Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Paling Rentan Kecanduan Media Sosial dan Tren Terbaru!

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |12:00 WIB
3 Zodiak Paling Rentan Kecanduan Media Sosial dan Tren Terbaru!
Zodiak Paling Rentan Kecanduan Media Sosial (Foto: Freepik)
A
A
A

MEDIA sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang. Tidak hanya untuk bersosialisasi, banyak orang juga menghabiskan waktu luang mereka dengan menjelajahi dunia maya.

Tipe individu yang seakan hidup di dalam media sosial, menghabiskan berjam-jam untuk scrolling, memberikan komentar, dan menyukai postingan orang lain. Menariknya, kecenderungan ini bisa dikaitkan dengan karakter zodiak seseorang.

Kira-kira siapa saja kah mereka? Melansir dari Bustle, Minggu (21/7/2024), simak ulasan tiga zodiak yang paling rentan kecanduan media sosial dan selalu ingin ikuti tren terbaru berikut ini.

1.Taurus: Taurus, si pecinta keindahan, betah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial untuk mencari inspirasi dekorasi, pakaian, dan gaya hidup dari influencer favorit mereka.

Kecintaan pada estetika bisa membuat mereka kecanduan. Tipe orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang-barang yang sedang tren, meskipun tidak selalu sesuai dengan kebutuhan.

2. Gemini: Gemini dengan sifatnya yang komunikatif dan penuh rasa ingin tahu, selalu mencari hal-hal menarik di media sosial. Mereka senang mengikuti tren terbaru dan sering menggunakan tren tersebut dalam percakapan sehari-hari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744//zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281//stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827//4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement