3 Zodiak Paling Rentan Kecanduan Media Sosial dan Tren Terbaru!

MEDIA sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang. Tidak hanya untuk bersosialisasi, banyak orang juga menghabiskan waktu luang mereka dengan menjelajahi dunia maya.

Tipe individu yang seakan hidup di dalam media sosial, menghabiskan berjam-jam untuk scrolling, memberikan komentar, dan menyukai postingan orang lain. Menariknya, kecenderungan ini bisa dikaitkan dengan karakter zodiak seseorang.

Kira-kira siapa saja kah mereka? Melansir dari Bustle, Minggu (21/7/2024), simak ulasan tiga zodiak yang paling rentan kecanduan media sosial dan selalu ingin ikuti tren terbaru berikut ini.

1.Taurus: Taurus, si pecinta keindahan, betah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial untuk mencari inspirasi dekorasi, pakaian, dan gaya hidup dari influencer favorit mereka.

Kecintaan pada estetika bisa membuat mereka kecanduan. Tipe orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang-barang yang sedang tren, meskipun tidak selalu sesuai dengan kebutuhan.

2. Gemini: Gemini dengan sifatnya yang komunikatif dan penuh rasa ingin tahu, selalu mencari hal-hal menarik di media sosial. Mereka senang mengikuti tren terbaru dan sering menggunakan tren tersebut dalam percakapan sehari-hari.