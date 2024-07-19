Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Newborn Baby Tak Boleh Pakai Produk Kulit yang Wangi dan Banyak Busa Loh, Ini Alasannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |18:24 WIB
Newborn Baby Tak Boleh Pakai Produk Kulit yang Wangi dan Banyak Busa Loh, Ini Alasannya
Newborn Baby Tak Boleh Pakai Produk yang Wangi dan Banyak Busa. (Foto: FreepiK)
A
A
A

KULIT bayi baru lahir atau newborn jauh lebih sensitif dan membutuhkan perhatian khusus. Bila tak mendapat perawatan yang benar, kulit bayi bisa mengalami iritasi seperti ruam hingga beruntusan.

Perlu dipahami, bayi baru lahir memiliki suatu lapisan kulit bernama vernix caseosa yang berada di atas kulit bayi. Lapisan tersebut sudah ada dari dalam kandungan dan berguna untuk menjaga kelembaban bayi. Namun, setelah bayi dilahirkan, lapisan kulit tersebut akan ikut menipis sehingga bayi perlu kelembaban ekstra sebagai ganti dari lapisan kulit tersebut.

Dokter Spesial Anak, dr. Attila Dewanti Poerboyo Sp.A(K) menjelaskan mengapa kulit bayi baru lahir sangat sensitif. Hal ini lantaran kulit bayi lima kali jauh lebih tipis dari orang dewasa sehingga perlu mendapat kelembaban ekstra.

“Kulit bayi itu 5 kali lebih tipis dari kulit orang dewasa. Selain tipis, ada jaringan kulit yang lebih longgar sehingga bisa jadi lebih sensitif. Kalau tidak kita antisipasi, kulit bayi akan bersisik dan gatal,” jelas dr. Attila, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. 

Oleh karena itu, dr. Attila mengatakan pentingnya menggunakan produk pelembab ekstra untuk kulit bayi yang baru lahir. Pelembab yang mengandung bahan shea butter, oat dan ceramide dapat memberikan kelembaban ekstra untuk kulit bayi yang sensitif. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178780//bayi-DuLC_large.jpg
Mengapa Bayi Suka Memasukkan Kakinya ke Mulut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/629/3178515//viral-VUjg_large.jpg
Viral Bayi Lahir Sambil Pegang Alat Kontrasepsi KB IUD yang Dipakai Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/629/3177741//anak-XM7h_large.jpg
Bedak Bayi Berbahaya dan Picu Kanker! Perusahaan Ini Digugat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556//penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/340/3170243//bayi-laFR_large.jpg
Balita 18 Bulan di Bengkulu Alami Cacingan Akut, Muntahkan Cacing dari Mulut dan Hidung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement