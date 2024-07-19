Newborn Baby Tak Boleh Pakai Produk Kulit yang Wangi dan Banyak Busa Loh, Ini Alasannya

KULIT bayi baru lahir atau newborn jauh lebih sensitif dan membutuhkan perhatian khusus. Bila tak mendapat perawatan yang benar, kulit bayi bisa mengalami iritasi seperti ruam hingga beruntusan.

Perlu dipahami, bayi baru lahir memiliki suatu lapisan kulit bernama vernix caseosa yang berada di atas kulit bayi. Lapisan tersebut sudah ada dari dalam kandungan dan berguna untuk menjaga kelembaban bayi. Namun, setelah bayi dilahirkan, lapisan kulit tersebut akan ikut menipis sehingga bayi perlu kelembaban ekstra sebagai ganti dari lapisan kulit tersebut.

Dokter Spesial Anak, dr. Attila Dewanti Poerboyo Sp.A(K) menjelaskan mengapa kulit bayi baru lahir sangat sensitif. Hal ini lantaran kulit bayi lima kali jauh lebih tipis dari orang dewasa sehingga perlu mendapat kelembaban ekstra.

“Kulit bayi itu 5 kali lebih tipis dari kulit orang dewasa. Selain tipis, ada jaringan kulit yang lebih longgar sehingga bisa jadi lebih sensitif. Kalau tidak kita antisipasi, kulit bayi akan bersisik dan gatal,” jelas dr. Attila, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, dr. Attila mengatakan pentingnya menggunakan produk pelembab ekstra untuk kulit bayi yang baru lahir. Pelembab yang mengandung bahan shea butter, oat dan ceramide dapat memberikan kelembaban ekstra untuk kulit bayi yang sensitif.