HOME WOMEN LIFE

6 Faktor Penyebab Anda Kerap ke Toilet saat Tidur Malam Hari

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |17:52 WIB
6 Faktor Penyebab Anda Kerap ke Toilet saat Tidur Malam Hari
Penyebab Terbangun saat Tidur Malam. (Foto: Freepik)
PERNAHKAH Anda terbangun tengah malam karena merasa haus? Sinyal sebenarnya adalah hal yang baik, dan sering kali berarti inilah saatnya untuk mulai minum sekarang.

Rasa haus yang berlebihan di malam hari atau kapan saja di siang hari dapat mengindikasikan adanya kondisi kesehatan yang mendasarinya. Namun terkadang rasa haus yang berlebihan dapat memberi tahu Anda bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada tubuh Anda. 

Cara meredakan rasa haus saat tidur adalah minum air putih siang hari, pastikan ruangan sejuk, hindari alkohol, pakai pakaian yang nyaman, kontrol obat-obatan dan konsultasi ke dokter tentang tidur anda.

Jika Anda harus buang air kecil dua kali atau lebih per malam, bisa jadi Anda mengalami kondisi yang disebut nokturia. Nah, dilansir dari laman Well and Good, ada beberapa penyebab rasa haus yang muncul menjelang tidur berikut ini.

Mengonsumsi Obat
Obat-obatan tertentu dapat membuat Anda buang air kecil lebih sering atau bersifat diuretik, seperti obat hipertensi, kata Orlando Ruiz-Rodriguez, MD, spesialis pengobatan paru dan tidur di bidang pulmonologi dan tidur di Orlando Health Medical. . kelompok Obat-obatan.

Obat ini mendorong ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak air dan natrium melalui urin. Anda buang air kecil lebih banyak, yang dapat meningkatkan risiko dehidrasi dan meningkatkan rasa haus.

Tidur dengan mulut terbuka
Jika mulut Anda sangat kering dan pengap saat bangun tidur, Anda dapat tidur dengan mulut terbuka. Christopher Winter, MD, pakar pengobatan tidur dan penulis The Sleep Solution mengatakan, meski Anda tidak mendengkur, Anda akan kehilangan lebih banyak cairan saat bernapas melalui mulut dibandingkan melalui hidung.

“Sangat tidak menyenangkan bangun dengan mulut kering yang membuat lidah menempel pada kulit,” ujarnya. Pernafasan melalui mulut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain hidung tersumbat, mendengkur, atau gangguan tidur seperti sleep apnea.

Sleep apnea
Ini adalah kondisi di mana seseorang beristirahat sejenak di malam hari. Hal ini dapat mempengaruhi rasa haus dalam beberapa cara. “Orang dengan sleep apnea biasanya membuka mulut untuk membersihkan saluran udara. “Paparan udara ini bisa mengeringkan lapisan mulut,” kata Dr Ruiz-Rodriguez.

Episode apnea tidur juga dapat melibatkan sistem saraf simpatik—yaitu berkelahi, lari, atau membeku—yang dapat membangunkan Anda dengan perasaan seperti harus buang air kecil di malam hari. Faktanya, kebiasaan buang air kecil adalah petunjuk terpenting untuk diagnosis apnea tidur. “Jika Anda buang air kecil lebih banyak di malam hari dibandingkan siang hari, masalahnya mungkin terkait dengan tidur,” katanya.

 

