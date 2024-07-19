Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sempat Viral Joki Strava, Apa Betul Gen Z Suka Flexing Olahraga?

Martin Bagya Kertiyasa, Jurnalis - Jum'at, 19 Juli 2024 | 12:01 WIB
Sempat Viral Joki Strava, Apa Betul Gen Z Suka Flexing Olahraga?
Konten Olahraga Gen Z. (Foto: Freepik)
A
A
A

GENERASI Z atau Gen Z memang kerap membuat dan berbagi konten, termasuk konten olahraga di berbagai platform media sosial. Banyak yang menyangka bahwa mereka melakukannya untuk flexing semata, apalagi baru-baru ini terungkap adanya joki Strava untuk lari.

Tapi, ternyata data berkata lain, hal ini terungkap dari survei “360:GenZ Data” yang dilakukan Kantar Indonesia terhadap 4.000 responden dari berbagai generasi, khususnya 1.200 responden Gen Z di lebih dari 40 kota di Indonesia. Dalam survei tersebut, konten itu bukan sekedar tampilan atau flex saja, tapi memang karakteristik Generasi Z yang merupakan digital native. 

"Nah, yang terpenting dalam motivasi mereka memposting konten olahraga di media sosial adalah untuk menginspirasi orang lain. Karena awalnya mereka juga terinspirasi dari postingan temannya. Akhirnya mereka pun ikut dan ingin menginspirasi dengan hal tersebut, dan itu patut diapresiasi,” kata Direktur Kantar Indonesia Dwi Anggraeni seperti dilansir dari Antara.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi dominan peserta penelitian, yaitu 64 persen Generasi Z, selalu mengunduh konten dari aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas olahraga. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan bahwa 80 persen Gen Z menganggap kesehatan dan kebugaran mereka sebagai kunci kebahagiaan hidup.

Jadi, tidak mengherankan jika Gen Z mendapat skor 1,8 kali lebih baik dibandingkan pendahulunya, baik generasi Milenial maupun Gen X, dalam hal tetap aktif secara fisik. 

 

      
