Ramalan Tarot Hari Ini: Ada Kepalsuan dalam Sikap yang Baik

RAMALAN tarot hari ini memperlihatkan kartu The Devil, apa artinya?

The Devil

Kartu Tarot The Devil yang muncul di hari ini mengingatkan kita supaya tetap waspada pada uluran tangan iblis yang tampaknya menyenangkan namun ternyata membahayakan. Meskipun terkadang tampak wajar dan diperlukan, namun inilah jebakannya.

Tawaran yang membuat kecanduan misalnya alkohol, obat-obatan, pekerjaan tidak jujur, seks, dan hubungan yang tidak pantas atau tidak sehat. Termasuk kebohongan, keserakahan, dan korupsi.