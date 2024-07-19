Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip 3 Weton dengan Elemen Tanah dan Keunggulannya

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |11:03 WIB
Intip 3 Weton dengan Elemen Tanah dan Keunggulannya
3 Weton dengan Elemen Tanah dan Keunggulannya (Foto: Gramedia)
A
A
A

DALAM kitab Primbon Jawa, weton hadir dengan masing-masing elemen di dalamnya. Ada yang terlahir dengan weton elemen tanah, elemen air, hingga dengan elemen api.

Sama halnya dengan elemen air dan elemen api, weton dengan elemen tanah pun punya karakter dan keunggulannya sendiri. Lantas apa saja tiga weton dengan elemen tanah dan bagaimana keistimewaannya? Menghimpun berbagai sumber, Jumat (19/7/2024) berikut ulasan singkatnya.

1. Sabtu Kliwon: Weton ini berada di bawah naungan cakra mahkota bumi dengan elemen tanah dan bumi yang kuat. Nah tanah dan bumi di sini, mendeskripsikan fungsi alias manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.

Namun, orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon, menariknya disebutkan biasanya suka tidak sadar dengan kekuatan yang ia miliki. Konon, hal ini dikarenakan  orang-orang Sabtu Kliwon mungkin belum menemukan jati dirinya yang sejati.

 

Halaman:
1 2
      
