Aries dan Cancer, 2 Zodiak Paling Buruk Kasih Saran Soal Asmara

MEMINTA saran kepada orang lain saat menghadapi masalah dalam hubungan memang hal yang wajar. Tapi, tidak semua orang bisa memberikan saran yang baik. Malah, terkadang saran yang kita terima justru memperburuk keadaan.

Memberikan saran hubungan yang baik itu tidak mudah. Perlu pengetahuan yang baik akan situasi hubungan, pengalaman, dan kebijaksanaan untuk bisa memberikan nasihat yang tepat dan bermanfaat.

Beberapa orang, meski pun berniat baik, bisa memberikan saran yang tidak tepat, bahkan memperumit situasi. Hal ini bisa dikaitkan dengan zodiak mereka. Apa alasannya? Simak dua ulasan zodiaknya berikut ini, sebagaimana telah diwarta dari laman Bustle, Sabtu (20/7/2024)

1. Aries: Aries memang berani dan penuh semangat, tapi sifat impulsif dan ceroboh mereka saat mengambil keputusan, bisa membawa masalah dalam hubungan asmara. Mereka cenderung mengikuti perasaan sesaat tanpa memikirkan konsekuensinya.

Saran dari Aries mungkin cocok untuk kamu yang senang mencoba hal baru dan menambah bumbu dalam hubungan. Tapi, jika kamu lebih suka pendekatan yang tenang dan terencana, sebaiknya hindari saran Aries.