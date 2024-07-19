MEMILIKI kulit yang cerah dan sehat tentu menjadi dambaan banyak orang. Ternyata, perawatan kulit tidak harus mahal, karena kulit yang glowing bisa didapatkan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami.
Mereka tidak hanya efektif, tetapi juga bebas dari bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam produk-produk kecantikan. Dengan menggunakan bahan-bahan alami, kita dapat memberikan perawatan terbaik untuk kulit tanpa perlu menguras dompet.
Nah, kira-kira apa saja ya? Berikut ini adalah empat bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan kulit cerah dan glowing, sebagaimana telah dihimpun dari laman Times of India, Minggu (21/7/2024)
1. Yogurt: Yogurt mengandung asam laktat yang berfungsi sebagai eksfoliator lembut, mengangkat sel kulit mati, dan mencerahkan kulit. Selain itu, probiotik dalam yogurt juga baik bagi kesehatan kulit.
2. Air mawar: Air mawar memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu mengurangi kemerahan dan iritasi pada kulit. Selain itu, air mawar juga memberikan hidrasi, menyegarkan, dan mencerahkan kulit.