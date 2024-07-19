Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bikin Glowing! 4 Bahan Alami Ini Bantu Cerahkan Kulit

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |20:00 WIB
Bikin Glowing! 4 Bahan Alami Ini Bantu Cerahkan Kulit
Bahan Alami Bantu Cerahkan Kulit (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMILIKI kulit yang cerah dan sehat tentu menjadi dambaan banyak orang. Ternyata, perawatan kulit tidak harus mahal, karena kulit yang glowing bisa didapatkan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami.

Mereka tidak hanya efektif, tetapi juga bebas dari bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam produk-produk kecantikan. Dengan menggunakan bahan-bahan alami, kita dapat memberikan perawatan terbaik untuk kulit tanpa perlu menguras dompet.

Nah, kira-kira apa saja ya? Berikut ini adalah empat bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan kulit cerah dan glowing, sebagaimana telah dihimpun dari laman Times of India, Minggu (21/7/2024)

1. Yogurt: Yogurt mengandung asam laktat yang berfungsi sebagai eksfoliator lembut, mengangkat sel kulit mati, dan mencerahkan kulit. Selain itu, probiotik dalam yogurt juga baik bagi kesehatan kulit.

2. Air mawar: Air mawar memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu mengurangi kemerahan dan iritasi pada kulit. Selain itu, air mawar juga memberikan hidrasi, menyegarkan, dan mencerahkan kulit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179673//hailey-LQka_large.jpg
Hailey Bieber Spill Perawatan Kulit, Ngaku Tak Botox Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179513//jerawat-xK2d_large.jpg
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/611/3176749//wajah-UWEo_large.jpg
Merawat dan Memanjakan Tubuh Bisa Jaga Mental Health, Ini Kata Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/611/3176220//wajah-KOl8_large.jpg
5 Penyebab Seseorang Terlihat Lebih Awet Muda dari Usia Sebenarnya, Nomor 3 Sering Diabaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175450//keriput-moK7_large.jpg
4 Tips Ampuh Rawat Kulit Bebas Keriput, Bukan Cuma Skincare!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175318//song_hye_kyo-4THF_large.jpg
4 Rahasia Awet Muda Song Hye-kyo di Usia 43 Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement