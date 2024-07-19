Bikin Glowing! 4 Bahan Alami Ini Bantu Cerahkan Kulit

MEMILIKI kulit yang cerah dan sehat tentu menjadi dambaan banyak orang. Ternyata, perawatan kulit tidak harus mahal, karena kulit yang glowing bisa didapatkan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami.

Mereka tidak hanya efektif, tetapi juga bebas dari bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam produk-produk kecantikan. Dengan menggunakan bahan-bahan alami, kita dapat memberikan perawatan terbaik untuk kulit tanpa perlu menguras dompet.

Nah, kira-kira apa saja ya? Berikut ini adalah empat bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan kulit cerah dan glowing, sebagaimana telah dihimpun dari laman Times of India, Minggu (21/7/2024)

1. Yogurt: Yogurt mengandung asam laktat yang berfungsi sebagai eksfoliator lembut, mengangkat sel kulit mati, dan mencerahkan kulit. Selain itu, probiotik dalam yogurt juga baik bagi kesehatan kulit.

2. Air mawar: Air mawar memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu mengurangi kemerahan dan iritasi pada kulit. Selain itu, air mawar juga memberikan hidrasi, menyegarkan, dan mencerahkan kulit.