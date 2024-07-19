Kolaborasi Soulyu dan Watsons di Event Beauty My Way

Beauty My Way merupakan acara kecantikan yang diadakan oleh Watsons untuk mempertemukan berbagai merek kecantikan dengan konsumen. Acara ini banyak diikuti oleh berbagai beauty brand termasuk Soulyu.

Soulyu, yang dikenal dengan produk makeup dan skincare dengan bahan yang berkualitas dan aman untuk kulit, hadir di Beauty My Way dengan diskon hingga 70%. Ini adalah kesempatan bagus bagi para beauty enthusiasts untuk mendapatkan produk-produk favorit mereka dengan harga yang sangat terjangkau.

Acara Beauty My Way berlangsung di Margo City, Depok, dari tanggal 17 hingga 28 Juli 2024. Selama acara berlangsung, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran khusus termasuk diskon up to 70% dari Soulyu.

Jangan lupa untuk mengunjungi booth Soulyu di acara Beauty My Way Margo City, Depok, mulai dari tanggal 17-28 Juli 2024. Manfaatkan diskon hingga 70% untuk mendapatkan produk perawatan terbaik dari Soulyu. Jangan lewatkan kesempatan ini dengan mendapatkan produk berkualitas dari Soulyu. Sampai jumpa di acara Beauty My Way!

(Kemas Irawan Nurrachman)