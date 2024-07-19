Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kolaborasi Soulyu dan Watsons di Event Beauty My Way

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |11:14 WIB
Kolaborasi Soulyu dan Watsons di Event Beauty My Way
Kolaborasi Soulyu dan Watsons di Event Beauty My Way (Foto: Dok Soulyu)
A
A
A

Beauty My Way merupakan acara kecantikan yang diadakan oleh Watsons untuk mempertemukan berbagai merek kecantikan dengan konsumen. Acara ini banyak diikuti oleh berbagai beauty brand termasuk Soulyu.

Soulyu, yang dikenal dengan produk makeup dan skincare dengan bahan yang berkualitas dan aman untuk kulit, hadir di Beauty My Way dengan diskon hingga 70%. Ini adalah kesempatan bagus bagi para beauty enthusiasts untuk mendapatkan produk-produk favorit mereka dengan harga yang sangat terjangkau. 

Acara Beauty My Way berlangsung di Margo City, Depok, dari tanggal 17 hingga 28 Juli 2024. Selama acara berlangsung, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran khusus termasuk diskon up to 70% dari Soulyu.

Jangan lupa untuk mengunjungi booth Soulyu di acara Beauty My Way Margo City, Depok, mulai dari tanggal 17-28 Juli 2024. Manfaatkan diskon hingga 70% untuk mendapatkan produk perawatan terbaik dari Soulyu. Jangan lewatkan kesempatan ini dengan mendapatkan produk berkualitas dari Soulyu. Sampai jumpa di acara Beauty My Way!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement