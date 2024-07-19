Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Cara Tepat Pakai Parfum agar Wangi Maksimal

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |10:25 WIB
Tips Cara Tepat Pakai Parfum agar Wangi Maksimal
Tips Cara Tepat Pakai Parfum (Foto: Racool_studio/Freepik)
A
A
A

PARFUM  menjadi bagian penting dalam menjalani kegiatan sehari-hari bagi banyak orang, baik pria atau pun wanita untuk membuat aroma tubuh lebih wangi dan segar. Agar bisa mendapatkan fungsi yang maksimal,  penggunaannya juga harus tepat agar sesuai dengan kegiatan yang sedang dijalani.

Felicia, Parfume Artist, mengungkapkan bahwa ada beberapa jenis parfum yang beredar di pasaran dengan kegunaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seseorang harus bisa menentukan mana parfume yang cocok digunakan untuk aktivitas yang akan dilakoninya.

"Jadi Eau de Parfume itu takaran fragnance oilnya lebih tinggi, sedangkan Eau de Toilet itu lebih rendah, dan Eau de Cologne lebih rendah lagi,” kata Felicia seperti dikutip dari Morning Update, Kamis (19/7/2024)

parfume artist

“Jadi kalau misalkan mau parfume yang lebih tahan lama bisa pakai Eau de Parfume," imbuhnya.

Untuk penggunaan pada siang dan malam hari, Felicia menyebut aromanya harus disesuaikan. Terlebih, saat akan bertemu dengan seseorang menjalani rapat di dalam ruangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/330/3178103//ilustrasi-gYmG_large.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum yang Mengandung Alkohol dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/194/3176483//amanda_manopo-Bwy8_large.jpg
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164735//parfum-B2GO_large.jpg
5 Rekomendasi Parfum yang Pas untuk Pekerja Kantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/611/3158036//parfum-C9UF_large.jpg
5 Parfum Mewah dengan Aroma Kemenyan, Wangi Hangat yang Elegan dan Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/18/3151982//lini_parfum_dan_cologne_donald_trump-hXRz_large.jpg
Setelah Ponsel dan Jam Tangan, Donald Trump Kini Luncurkan Lini Parfum Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/194/3133098//4_perbedaan_eau_de_parfum_dan_eau_de_toilette-E9tK_large.jpg
4 Perbedaan Eau de Parfum dan Eau de Toilette, Salah Satunya soal Ketahanan Aroma
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement