Tips Cara Tepat Pakai Parfum agar Wangi Maksimal

PARFUM menjadi bagian penting dalam menjalani kegiatan sehari-hari bagi banyak orang, baik pria atau pun wanita untuk membuat aroma tubuh lebih wangi dan segar. Agar bisa mendapatkan fungsi yang maksimal, penggunaannya juga harus tepat agar sesuai dengan kegiatan yang sedang dijalani.

Felicia, Parfume Artist, mengungkapkan bahwa ada beberapa jenis parfum yang beredar di pasaran dengan kegunaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seseorang harus bisa menentukan mana parfume yang cocok digunakan untuk aktivitas yang akan dilakoninya.

"Jadi Eau de Parfume itu takaran fragnance oilnya lebih tinggi, sedangkan Eau de Toilet itu lebih rendah, dan Eau de Cologne lebih rendah lagi,” kata Felicia seperti dikutip dari Morning Update, Kamis (19/7/2024)

“Jadi kalau misalkan mau parfume yang lebih tahan lama bisa pakai Eau de Parfume," imbuhnya.

Untuk penggunaan pada siang dan malam hari, Felicia menyebut aromanya harus disesuaikan. Terlebih, saat akan bertemu dengan seseorang menjalani rapat di dalam ruangan.