Menggunakan Minyak Telon di Kulit Bayi Diperbolehkan? Ini Penjelasannya

PENGGUNAAN minyak telon identik dengan bayi dan anak-anak. Minyak telon sendiri memiliki beberapa kandungan rempah alami yang dapat menghangatkan tubuh si kecil.

Di Indonesia, orangtua sering kali mengoleskan minyak telon pada anak usai memandikan mereka. Minyak telon tersebut biasa dioleskan di area seperti dada, perut, hingga punggung. Namun, bolehkah minyak telon dioleskan pada kulit bayi yang baru lahir?

Dokter Spesialis Anak, dr. Attila Dewanti Poerboyo Sp.A(K) mengatakan penggunaan minyak telon tak masalah untuk bayi. Minyak telon memang biasa digunakan untuk memberikan kehangatan pada tubuh si kecil. Namun, dengan catatan bayi memang tidak mengalami alergi dan kulitnya tida bereaksi berlebihan.

“Boleh untuk diberikan pada bayi baru lahir. Tapi harus jadi perhatian khusus bila ada alergi,” tutur dr. Attila, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2024).