Mengenal Penyebab Sinusitis, Wajib Diobati dengan Operasi?

SINUSITIS belakangan cukup ramai diperbincangkan. Pasalnya, masalah peradangan pada pernapasan ini kerap dijadikan alasan beberapa artis Indonesia untuk melakukan operasi plastik, khususnya pada bagian hidung.

Lantas, apa itu sinusitis? Dan apakah operasi menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi atau mengobatinya? Berikut ulasannya, melansir dari laman resmi rumah sakit Siloam.

BACA JUGA: Cara Personel Tlinga Band Terapkan Pola Hidup Sehat

Sinus merupakan rongga kecil yang terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Secara alami, sinus memang menghasilkan lendir, fungsinya yaitu menyaring bakteri serta partikel lain dalam udara yang dihirup.

Selain itu, sinus juga memiliki fungsi sebagai organ tubuh yang turut membantu mengendalikan suhu serta kelembapan udara yang dihirup. Apabila terjadi peradangan, sinus akan memproduksi lendir berlebih.

Kondisi ini biasa dikenal dengan istilah sinusitis. Ya, sinusitis adalah kondisi peradangan pada rongga sinus yang menyebabkan penyumbatan di saluran udara tersebut.

Rongga kecilnya terletak di beberapa daerah, yaitu belakang tulang dahi, belakang mata, bagian dalam dari struktur tulang pipi, dan kedua sisi batang hidung. Karena itulah, penderita sinusitis seringkali merasa sakit kepala. Penyebab sinusitis adalah alergi atau infeksi mikroba, seperti bakteri dan virus, yang terjadi di sekitar rongga kecil tersebut.

Karena itu, sinus akan memproduksi lendir dalam jumlah yang sangat banyak sehingga mengakibatkan penyumbatan. Selain itu, sinusitis juga bisa jadi diakibatkan oleh gangguan saluran pernapasan lain terutama di sekitar hidung, seperti polip hidung, tulang hidung bengkok, dan lain sebagainya.

BACA JUGA: Tips Rafael Tan Jaga Kesehatan dan Bentuk Tubuhnya di Tengah Kesibukan sebagai Duta Seblak

Cara mengobati sinusitis yang akan dilakukan oleh dokter sangat beragam, tergantung dari tingkat keparahannya. Beberapa cara menyembuhkan sinusitis adalah sebagai berikut:

1. Peradangan sinus yang ringan akan ditangani oleh dokter dengan mencuci hidungnya menggunakan dekongestan atau semprotan saline, yaitu obat sinusitis untuk mengurangi peradangan dan hidung mampet.