HOME WOMEN HEALTH

Desta Mahendra Lakukan Transplantasi Rambut dan Berewok, Ini Deretan Manfaatnya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |15:00 WIB
Desta Mahendra Lakukan Transplantasi Rambut dan Berewok, Ini Deretan Manfaatnya
Desta melakukan transplantasi rambut dan brewok. (Foto: Instagram @dr_tompi)
A
A
A

PRESENTER Deddy Mahendra Desta atau lebih dikenal dengan Desta, mengunggah video terbaru di Instagram pribadinya @desta80s. Dalam unggahan tersebut, rekan Vincent Rompies ini terlihat baru melakukan proses transplantasi rambut dan berewok di klinik kecantikan dr. Tompi.

Pada video tersebut Desta tampak masih duduk di kursi operasi dan masih menggunakan pakaian pasien. Dengan bentuk rambut dan berewok yang baru, Desta tampak bercakap-cakap dengan dokter Tompi sembari mengabadikan momen tersebut dengan kamera smartphonenya.

Berkaca dari transplantasi rambut dan berewok yang dilakukan Desta, lantas apa sih manfaatnya yang bisa diperoleh? Merangkum dari Hfpinstitute, Jumat (19/7/2024) berikut manfaat yang diperoleh melakukan transplantasi rambut. Yuk disimak!

1. Meningkatkan percaya diri dan harga diri

Rambut rontok bukan hanya penderitaan fisik. Hal ini dapat sangat memengaruhi harga diri, yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan, termasuk perasaan, kepercayaan diri, dan juga seksualitas. Prosedur transplantasi rambut bisa menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri.

Desta Mahendra

2. Menghilangkan kebotakan

Transplantasi rambut secara luas dianggap sebagai pilihan paling efektif untuk memulihkan kepadatan rambut. Selain itu metode ini memiliki prosedur yang relatif sederhana dan menghasilkan tampilan alami. Selama prosedur transplantasi rambut, folikel rambut yang sehat dari satu lokasi dipindahkan ke area kepala yang tipis atau botak.

Karena rambut yang ditransplantasikan sudah resisten terhadap hormon DHT yang menyebabkan rambut rontok, rambut tidak akan menipis atau rontok di kemudian hari.

3. Estetika dan gaya yang lebih baik

Kebanyakan pria akan memotong pendek rambutnya karena mereka tidak memiliki cukup rambut untuk menutupi dan menatanya dengan baik. Transplantasi rambut akan memberi Anda lebih banyak pilihan untuk menata rambut sesuai keinginan.

