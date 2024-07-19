Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warga Pasuruan Sudah Tidak Rasakan Suhu Dingin, Bisa Kenakan Kemeja Lengan Pendek Tanpa Jaket

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |13:00 WIB
Warga Pasuruan Sudah Tidak Rasakan Suhu Dingin, Bisa Kenakan Kemeja Lengan Pendek Tanpa Jaket
Suhu dingin di Pulau Jawa sudah menghilang. (Foto: Okezone/Muhammad Sukardi)
A
A
A

SUHU dingin yang melanda Pulau Jawa mulai menghilang di kawasan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Suhu di kawasan itu dinilai warga lokal sudah kembali 'normal'.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di aplikasi 'Weather', suhu Pasuruan di sekitar pukul 23.00 WIB menunjukkan 19 derajat celcius. Menariknya, menurut warga lokal, suhu tersebut tidak masuk kategori suhu dingin.

"Suhu kayak gini (19 derajat celcius) itu sudah biasa buat kami di sini. Dibilang dingin itu kalau angkanya 13-15 derajat celcius," tutur Krisna saat ditemui di Baobab Safari Resort di kawasan The Grand Taman Safari Prigen, Jawa Timur, Kamis 18 Juli 2024.

"Nah, suhu dingin itu terjadi di minggu lalu memang, bisa sampai 13 derajat celcius," katanya.

Terkait dengan angin, Krisna pun menilai apa yang terjadi di minggu ini tidak lagi kencang. Berbeda dengan kondisi minggu lalu. Lebih lanjut, saat suhu dingin melanda, kata Krisna, tubuhnya sampai mengalami beberapa perubahan kondisi, seperti jadi gampang merinding dan sesekali gemetaran saking dinginnya.

Suhu dingin

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/481/3103319/biar_gak_gatal_ini_5_tips_mengatasi_biduran_di_musim_hujan-RlX3_large.jpg
Biar Gak Gatal, Ini 5 Tips Mengatasi Biduran di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/483/3037925/10-makanan-super-untuk-membantu-meningkatkan-kekebalan-tubuh-YmtXcowHvN.jpg
10 Makanan Super untuk Membantu Meningkatkan Kekebalan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/481/3037251/special-report-dampak-fenomena-cuaca-dingin-di-indonesia-b2BT3O5lpi.jpg
SPECIAL REPORT: Dampak Fenomena Cuaca Dingin di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/483/3036122/ini-yang-harus-dilakukan-untuk-hadapai-fenomena-suhu-dingin-di-bandung-raya-KmqLtjdlIq.jpg
Ini yang Harus Dilakukan untuk Hadapai Fenomena Suhu Dingin di Bandung Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/481/3035768/bandung-semakin-dingin-imbas-suhu-di-pulau-jawa-tembus-13-derajat-celcius-6WDgBflMao.jpg
Bandung Semakin Dingin Imbas Suhu di Pulau Jawa, Tembus 13 Derajat Celcius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/481/3035152/pulau-jawa-dilanda-suhu-dingin-ternyata-ini-penyebabnya-JrDmUZYgZQ.jpg
Pulau Jawa Dilanda Suhu Dingin, Ternyata Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement