Warga Pasuruan Sudah Tidak Rasakan Suhu Dingin, Bisa Kenakan Kemeja Lengan Pendek Tanpa Jaket

SUHU dingin yang melanda Pulau Jawa mulai menghilang di kawasan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Suhu di kawasan itu dinilai warga lokal sudah kembali 'normal'.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di aplikasi 'Weather', suhu Pasuruan di sekitar pukul 23.00 WIB menunjukkan 19 derajat celcius. Menariknya, menurut warga lokal, suhu tersebut tidak masuk kategori suhu dingin.

"Suhu kayak gini (19 derajat celcius) itu sudah biasa buat kami di sini. Dibilang dingin itu kalau angkanya 13-15 derajat celcius," tutur Krisna saat ditemui di Baobab Safari Resort di kawasan The Grand Taman Safari Prigen, Jawa Timur, Kamis 18 Juli 2024.

"Nah, suhu dingin itu terjadi di minggu lalu memang, bisa sampai 13 derajat celcius," katanya.

Terkait dengan angin, Krisna pun menilai apa yang terjadi di minggu ini tidak lagi kencang. Berbeda dengan kondisi minggu lalu. Lebih lanjut, saat suhu dingin melanda, kata Krisna, tubuhnya sampai mengalami beberapa perubahan kondisi, seperti jadi gampang merinding dan sesekali gemetaran saking dinginnya.