Jadi Duta Seblak, Rafael Tan Ungkap Tantangan Membuat Konten Masak

SIAPA yang tidak kenal Rafael Tan? Sosok penyanyi dan aktor yang dulu terkenal sebagai personel boyband SMASH ini, kini menjelma menjadi "Duta Seblak" Indonesia. Semua bermula dari kecintaannya terhadap kuliner pedas dan gurih ini, yang sering ia bagikan di media sosial.

Di balik konten memasaknya yang menghibur dan menggugah selera, Rafael ternyata pernah mengalami momen tidak menyenangkan sebagai content creator. Ia bercerita bahwa tantangan terbesarnya adalah saat memasak seblak adalah melakukan plating, atau proses menata makanan di piring agar terlihat menarik.

“Kalau bikin konten masak biasanya kan, terakhir tuh ada plating. Nah, ketika udah beres masak, pas lagi plating hancur sampai gagal, itu harus ulang,” ujar Rafael Tan saat diwawancara Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Foto: MPI/Arif Julianto

Setelah berhasil memasak dan mendapatkan rasa yang enak, ada kalanya makanan yang sudah siap untuk difoto atau direkam tiba-tiba hancur saat proses plating tersebut, dan membuatnya harus mengulang kembali dari awal.