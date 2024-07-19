Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jadi Duta Seblak, Rafael Tan Ungkap Tantangan Membuat Konten Masak

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |15:00 WIB
Jadi Duta Seblak, Rafael Tan Ungkap Tantangan Membuat Konten Masak
Rafael Tan Ungkap Tantangan Membuat Konten Masak (Foto : MPI/ Arif Julianto)
A
A
A

SIAPA yang tidak kenal Rafael Tan? Sosok penyanyi dan aktor yang dulu terkenal sebagai personel boyband SMASH ini, kini menjelma menjadi "Duta Seblak" Indonesia. Semua bermula dari kecintaannya terhadap kuliner pedas dan gurih ini, yang sering ia bagikan di media sosial.

Di balik konten memasaknya yang menghibur dan menggugah selera, Rafael ternyata pernah mengalami momen tidak menyenangkan sebagai content creator. Ia bercerita bahwa tantangan terbesarnya adalah saat memasak seblak adalah melakukan plating, atau proses menata makanan di piring agar terlihat menarik.

“Kalau bikin konten masak biasanya kan, terakhir tuh ada plating. Nah, ketika udah beres masak, pas lagi plating hancur sampai gagal, itu harus ulang,” ujar Rafael Tan saat diwawancara Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Foto: MPI
Foto: MPI/Arif Julianto

Setelah berhasil memasak dan mendapatkan rasa yang enak, ada kalanya makanan yang sudah siap untuk difoto atau direkam tiba-tiba hancur saat proses plating tersebut, dan membuatnya harus mengulang kembali dari awal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180096//deddy_corbuzier-cKNi_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sepakat Bercerai, Bukan Karena Orang Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180065//azia_riza-3q7w_large.JPG
Banana Boat Bikin Mual? Aksi Lucu Azia di Tengah Ombak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/482/3179986//ashanty-TUWg_large.jpg
Ashanty Makin Langsing, Bongkar Rahasia Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179900//azia_riza-pSMQ_large.JPG
Azia Coba Masak Chicken Katsu Curry, Chef Aslinya Sampai Kaget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179897//angbeen_rishi_dan_adly_fairuz-KnU4_large.jpg
Angbeen Rishi Resmi Gugat Cerai Adly Fairuz ke PA Jaksel, Sidang Perdana 6 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179664//azia_riza-pj8Q_large.JPG
Lucunya Kebangetan! Azia Ketiduran di Tempat Cuci Mobil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement