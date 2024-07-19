Keren, 12 Desainer IFC Gelar Fashion Show di Stasiun MRT Jakarta Jelang Muffest 2024

SEJUMLAH desainer dari Indonesian Fashion Chamber (IFC) menggelar peragaan busana di area stasiun MRT, Bundaran HI, Jakarta. Peragaan busana bertajuk ‘Walk In Style With IFC Jakarta’ tersebut digelar dalam rangka Road To Muffest yang bakal digelar pada 8-11 Agustus 2024 mendatang di Istora Senayan, Jakarta.

Menariknya, sebelum melakukan peragaan, 12 jenama IFC yang terlibat, tampak melakukan ‘styling’ koleksi busana mereka langsung ke para model. Ke 12 jenama tersebut yakni Boldsession by Erika Ardianto, Chaera Lee, Dechantique by NinG Santoso, Fenny Saptalia, Kampung Batik Brandan by Dhany Rose, Najua Yanti, Neera Alatas, Pricilia Margie, Rangkay by Yani Halim, Shaza by Adelina, Tieka Huza, Yanti Adeni.

Masing-masing jenama pun melakukan mix and match busana muslim yang dengan kain wastra berupa batik nan modis.Mulai dari batik dari Jakarta, batik Mataram, bahkan batik Depok.

Usai melakukan styling para model dengan koleksi mereka masing-masing, karya mereka kemudian dipamerkan lewat mini trunk show. Para desainer terlihat menampilkan ciri khas koleksi mereka masing-masing.

Mulai dari perpaduan busana muslim dengan outer vest batik, setelan atau set kain batik yang dipadukan dengan outer, busana muslim yang dipadukan dengan outer dan hijab nan modis dan dramatis, hingga perpaduan tunik batik dan celana kulot nan edgy.